Godzilla il Mito: un’antologia per celebrarne i 70 anni

In occasione dei 70 anni dalla sua creazione il re dei kaiju, Godzilla, si vede omaggiato da IDW con Godzilla: Il Mito, un’antologia di storie realizzata da diversi autori tra cui figurano James Stokoe, Joelle Jones e E.J. Su e portata sul mercato italiano da saldaPress.
Si tratta di brevi racconti compiuti (più il primo capitolo della storia Godzilla all’Inferno) e dalle diverse ambientazioni, accomunati soprattutto dall’idea di essere incentrate sul punto di vista degli esseri umani.
Ogni storia infatti ci mostra non tanto il grande lucertolone e gli altri kaiju suoi avversari in veste di protagonisti assoluti, quanto piuttosto gli effetti della loro presenza o dei loro scontri sugli esseri umani. Ne risulta, implicita o meno, la percezione della natura di questi mostri giganti come l’espressione di una forza della natura o di vere e proprie divinità.
Nel primo capitolo, Cinquanta anni di noia, Stokoe ad esempio ci presenta una sorta di episodio spin off del suo La guerra dei 50 anni, in cui conosciamo due soldati a cui viene affidato il compito speciale di sorvegliare i resti di Hedorah, uno dei nemici di Godzilla. In Contagi Dan DiDio e Joelle Jones ci raccontano dei dubbi etici di una scienziata davanti agli effetti dell’azione dei kaiju.
Di Dei e Truffatori di Danny Lore e Sebastian Piriz mostra quanto l’apparizione del mostro possa sostituirsi all’intervento del caso, mentre Matt Frank nel suo All’ombra di un Dio racconta la reazione di una bambina alla presenza del kaiju. E.J. Su ci mostra come Godzilla possa rappresentare una sorta di nuovo Babau in Nel Buio e in Inarrestabile Adam Gorham mette in mostra la resistenza di una piccola comunità di periferia.
Una comunità femminile è invece al centro di Non è un Posto per gli Angeli di Casey Gilly e Liana Kangas mentre in In Sintesi Michael W. Conrad e Gegé Schall ci raccontano nell’arco di poche pagine la storia di un uomo che odiava il kaiju. A chiuedere, Natasha Alterici mette in scena una ribellione verso chi capitalizza le conseguenze Dopo la Catastrofe.
Ovviamente le diverse interpretazioni grafiche dei mostri e degli scontri sono un punto di forza del volume – che infatti a corredo dedica le pagine finali ad una galleria di studi degli autori, ma nelle poche pagine a disposizione tutti gli autori si sforzano di andare oltre il semplice pretesto o il gioco fine a se stesso, con risultati più che dignitosi e qualche guizzo, dando vita a un compendio di racconti il cui obiettivo principale è quello di raccontarci Godzilla attraverso la sua capacità di farci sentire piccoli, di ridimensionare l’attitudine dell’essere umano di sentirsi il padrone di questo mondo.
Abbiamo parlato di:
Godzilla Il Mito
AA.VV.
Traduzione di Stefano Menchetti
saldaPress, 2025
128 pagine, brossura, colori – € 16,90
ISBN: 9791254616062