Welcome Home di Blanche e Clarrie Pope (Momo edizioni) riesce in un’impresa che, almeno in Italia, si vede di rado: il fumetto tiene insieme il racconto di certe lotte sociali (quelle per il diritto alla casa e alla città in particolare) con una narrazione di fiction che non scade mai nella retorica, ma, anzi, restituisce le sfumature delle vite di chi attraversa questi contesti .

Al centro c’è un’occupazione abitativa a Londra nota come “La Torre”, la cui vita scorre parallelamente alla routine lavorativa di una delle occupanti. Ma in Welcome Home leggiamo anche di relazioni e affetti che nascono all’interno del palazzo occupato: questi mostrano come la lotta sociale non sia né un’utopia che assorbe i conflitti di chi vi partecipa, né tantomeno un fronte unito di rivoluzionari/e che sanno sempre cosa stanno facendo: si tratta né più né meno di persone che cercano un modo di vivere. In questo, è fondamentale anche una certa ironia, che le sorelle Pope gestiscono magistralmente.

D’altra parte, Welcome Home non risparmia stoccate all’establishment che vuole rigenerare il quartiere ed è indifferente alle conseguenze sugli abitanti. I portavoce del progetto si riempiono la bocca di inglesismi cool che mascherano le pesanti esclusioni di cui stanno gettando le premesse. E se la Torre, con i suoi disagi, viene considerata “una sala d’attesa per l’inferno”, l’inferno vero assume le forme di ciò che viene dopo, un paradiso del comfort per ricchi e benestanti, un hub dove una community flessibile e glamour vive la sustainable philosophy di un brand. Il fumetto suscita una sana rabbia e una giusta indignazione nei confronti di politiche (o meglio, di governance) ormai normalizzate anche in Italia.

Il tutto è disegnato in maniera semplice e diretta, come un diario. Le autrici si lanciano in virtuosismi di impaginazione non comuni con spontaneità, un po’ come gli inquilini della Torre che abitano quello spazio come gli viene. Welcome Home racconta, con una freschezza e un’onestà rare, la bellezza e la tragicità di un gioco in cui, oggi, sembra non esistere vittoria, se non quella del ricominciare sempre, guadagnando persone, esperienze e cicatrici a ogni tentativo.

Abbiamo parlato di:

Welcome Home

Blanche e Clarrie Pope

Traduzione di Clarrie Pope

Momo Edizioni, 2025

320 pagine, brossurato, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9791280298683