FF Celebration: CONTEST (creativo)! [CHIUSO]

Anche per questo speciale dedicato ai 50 anni dei Fantastici Quattro la Panini Comics ci ha supportato per un doppio contest. Partiamo con il primo, il cosiddetto contest “creativo”.

In palio vi saranno:

– volumi editi da Panini Comics

– pubblicazione sul sito www.lospaziobianco.it come pezzo conclusivo dello speciale FF Celebration

– pubblicazione (in estratto) su un prossimo numero del mensile Panini dedicato ai Fantastici Quattro

REGOLAMENTO E PREMI

Scrivete la vostra recensione di una storia dei Fantastici Quattro che vi ha appassionato, intrigato, divertito o anche vi ha intristito, fatto riflettere…

Trasformatevi in “critici” per un giorno e proponeteci le vostre impressioni su un fumetto o su uno story-arc in forma di recensione.

La migliore, scelta in maniera insindacabile dalla redazione de loSpazioBianco.it , sarà pubblicata sulle nostre pagine e una sintesi sul mensile italiano dedicato ai F4, e l’autore vincerà i seguenti volumi Panini:

-Marvel Masterworks Fantastici Quattro 2

-Fantastici Quattro 1234 ristampa di Morrison/Jae Lee 100% Marvel Best

-Fondazione Futuro 1 Metal Variant , Fondazione Futuro 2

Inviate la vostra recensione a concorsof4@lospaziobianco.it indicando nome, cognome e indirizzo .

La recensione può essere spedita in allegato nel formato che preferite.

Termine ultimo per l’invio dei pezzi è il 25 novembre; il pezzo sarà poi pubblicato sul nostro sito il giorno 1 dicembre.