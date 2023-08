Dragonero in azione nel medioevo italiano

I Senz’anima sfuggono a un inseguimento degli abominii grazie a una strategia gandalfiana e vengono accolti a Civitanova. La città dei principi di Himyara è lo scenario scelto da Luca Enoch, con Alessandro Bignamini ai disegni, per I simulacri.

Proprio nel borgo fortificato Ian, Gmor e il sergente Carogna incontrano una vecchia conoscenza (per approfondire si possono rileggere gli albi 4 e 5 di Dragonero – Il ribelle), che contrariamente alle attese li accoglie a braccia aperte.

Ma, come in ogni storia “di corte” che si rispetti, dietro ai muri si nascondono segreti, invidie, rancori e vendette, tutti elementi destinati a incrociare la strada del romevarlo. La trama intreccia un paio di flashback a una narrazione lineare tesa e adrenalinica e presenta un finale che aggiunge combustibile alla già corposa trama orizzontale, con gli abominii che appaiono sempre più scaltri e potenzialmente inarrestabili.

Enoch gioca come di consueto con dramma e commedia – un esempio è la sequenza fra il Carogna e una fantesca che culmina a tavola 58 – e aggiunge alla storia elementi fantasiosi ma narrativamente incisivi come il linguaggio dei segni dei corsari.

Bignamini si cimenta subito con una scena a base di cavalli, tanti, al galoppo e in battaglia, per introdurre il suo segno chiaro e pulito, attento alle pose dei personaggi e alle loro espressioni. Notevole il lavoro sulle prospettive, un esempio fra i tanti è dato dalle vignettone a tavole 16 e 17, che gli consente di giocare fra gli elementi in primo, secondo piano e gli sfondi. Suggestivi alcuni campi lunghissimi, come una veduta quasi a volo d’uccello a tavola 25 con i campi coltivati che danno profondità all’immagine, e l’interpretazione della residenza della casata Himyara, che ricalca architettonicamente il borgo medievale di Civitanova Marche a partire dalla caratteristica struttura delle torri.



Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #10 (#123) – I simulacri

Luca Enoch, Alessandro Bignamini

Sergio Bonelli Editore, agosto 2023

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977228243000430123