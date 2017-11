Dragon Ball Super # 3 (Toriyama, Toyotaro)

Dopo il Sesto Universo, gemello del Settimo nel quale sono ambientate le avventure di Goku e compagni, veniamo a conoscenza del Decimo, la casa dell’ex Re Kaio del Nord Zamasu e del Grande Kaioshin Gowasu. Questi due nuovi personaggi contendono la scena ai noti Saiyan tra le pagine del terzo volume di Dragon Ball Super, pubblicato da Star Comics.

Se nei primi due brossurati la sceneggiatura di Akira Toriyama prevedeva uno sviluppo frenetico delle vicende, dall’arrivo del divino Beerus al torneo di arti marziali, nel terzo è riservato più spazio alle spiegazioni, alla caratterizzazione dei comprimari e a una riflessione, di certo non originale ma interessante, sul rapporto tra le divinità e l’umanità: l’autore contrappone i punti di vista di Zamasu e Gowasu, incarnazioni rispettivamente dell’intervento divino e del libero arbitrio. Il disegnatore Toyotaro si fa trovare preparato anche quando è chiamato a realizzare queste sequenze più lente, avvicinandosi con una naturalezza sempre maggiore allo stile di Toriyama, mantenendo però la propria personalità, rintracciabile nella definizione del segno, mai sacrificata, neppure in occasione dei combattimenti.

Le pose dei protagonisti sono ben riconoscibili e all’aspetto classicheggiante dei personaggi più recenti vengono aggiunti piccoli dettagli, quali linee più marcate intorno agli occhi, mitigando la sensazione di già visto. Il terzo volume, quindi, si rivela il più riuscito per la cura tanto della narrazione quanto del lato artistico.

Abbiamo parlato di:

Dragon Ball Super # 3

Akira Toriyama, Toyotaro

Traduzione di Michela Riminucci

Star Comics, novembre 2017

224 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,50 €

ISBN: 97888822607485