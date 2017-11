Dakness Visible: la serie IDW sbarca sul piccolo schermo

IDW Entertainment sta realizzando, finanziando e producendo una serie televisiva basata sulla miniserie a fumetti soprannaturale Darkness Visble creata da Mike Carey e Arvind Ethan David.

La miniserie è ambientata in un mondo in cui i demoni hanno aiutato gli Alleati a vincere la seconda guerra mondiale, e la razza umana è riluttante a condividere il mondo con un’altra razza senziente. 60 anni dopo, questa coesistenza esasperata ha generato un conflitto terroristico senza fine.

Il fumetto è descritto come una sorta di thriller soprannaturale ma anche come una meditazione sulla razza, l’immigrazione, il terrorismo e la politica in un mondo radicalmente diverso, ma anche spaventosamente simile al nostro.

Carey e David saranno i produttori esecutivi del progetto assieme a Cavan Ash, Trevor Macy, Ted Adams e David Ozer.