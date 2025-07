Concorso esclusivo Panini Comics/LoSpazioBianco: nato il 4 di luglio [CHIUSO]

70 anni (editoriali) da poco compiuti, eppure ancora in piena forma. Stiamo parlando di Steve Rogers, ovvero Capitan America ! Con nuove serie e miniserie, un film a lui dedicato in arrivo e un ruolo di primo piano nell’approdo dei Vendicatori al cinema previsto per il prossimo anno, questo “vecchietto” del fumetto supereroistico americano si dimostra decisamente “arzillo”.

E per rendere omaggio a un personaggio ormai entrato nel ristretto campo delle icone culturali internazionali, LoSpazioBianco organizza in collaborazione con Panini Comics due concorsi in esclusiva per i propri lettori! Uno a partire da oggi, data del compleanno di Steve Rogers nonché festa dell’Indipendenza Americana, uno in concomitanza con l’uscita del film in Italia!

Cominciamo subito con il primo contest!

LE DOMANDE

Queste le domande a cui dovrete rispondere:

1) In che albo (numero e data albo originale americano) Steve Rogers decide di assumere l’identità di Nomad lasciando lo scudo di Captain America? E chi è il letterista dell’albo in questione?

2) Qual era il prezzo di copertina del n.100 dell’Aprile 1968 di Captain America?

3) La prima ristampa USA di Captain America vol.5 n.25 che differenza riportava nel titolo in copertina rispetto all’originale?

4) A quale cover (numero e data albo originale americano), e di quale disegnatore, è ispirato il manifesto ufficiale del film “Captain America: The First Avenger” (vedi immagine a fianco)?

5) Quale altro film diretto da Joe Johnston (regista di Captain America: The First Avenger) è tratto da un fumetto? Proprio in quel film recita tra gli altri Jennifer Connelly, che a sua volta ha preso parte a un altra trasposizione tratta da un comics: di quale si tratta?

IL REGOLAMENTO

Per vincere il concorso dovrete seguire le seguenti istruzioni:

iscrivervi alla nostra pagina Facebook oppure al nostro canale Twitter (sempre che non lo siate già);

alla nostra pagina Facebook al nostro canale Twitter (sempre che non lo siate già); scrivere all’indirizzo email concorso-capitan-america@lospaziobianco.it, inviando: le risposte numerate alle 5 domande del concorso; il vostro nome e cognome; il nome/nick con il quale vi siete iscritti alla pagina di Facebook o a Twitter; il vostro indirizzo email; l’indirizzo a cui spedire il premio in caso di vincita.



Tra tutti coloro che risponderanno correttamente a tutte le domande, estrarremo due vincitori.

I PREMI

Primo premio:

Marvel Gold : Bomba di follia di Jack Kirby (dal valore di 14€)

Marvel Collection Cap. America #1/4 – mini completa (dal valore di 24€)

Secondo premio:

Ristampa Capitan America #1/3 – contiene “Reborn” (per un valore di 13,50€)

SCADENZA CONCORSO

Il concorso scade alla mezzanotte del 20 luglio 2011. Dopo quella data, estrarremo i vincitori e ne daremo notizia sul sito.

Buona partecipazione a tutti!

Per domande o dubbi, utilizzate pure i commenti qua sotto.