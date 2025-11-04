Chloe Zhao lancia Kodansha Studios per adattamenti live-action

4 Novembre 2025
di
La regista di Eternals lancia una casa di produzione per produrre film e serie tv basate sui manga Kodansha
Deadline informa che la regista due volte premio Oscar Chloe Zhao, in partnership con Nicolas Gonda, ha lanciato Kodansha Studios, una nuova casa di produzione che si focalizzerà sulla realizzazione di film e serie live-action facenti parte della vasta libreria della casa editrice giapponese.

Kodansha Studios creerà film e serie che spazieranno dal genere romantico al drammatico, horror, action e fantasy, mettendo in contatto registi internazionali con rinomati autori di manga giapponesi e confezionando così adattamenti di alta qualità.

La regista rivestirà il ruolo di Chief Creative Officer della società, mentre Gonda sarà presidente e direttore operativo. La precedente società di produzione creata dai due nel 2022, Book of Shadows, continuerà a operare come una entità separata.

