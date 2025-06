Chiedi al maestro: il cinema d’animazione a nudo.

Chiedi al maestro. Confronti d’autore sull’animazione , edito da Tunué, non è un saggio sulla storia dell’animazione, né un manuale tecnico. Ma, in qualche modo, è entrambe le cose e allo stesso tempo molto di più. Come recita il sottotitolo, è il frutto di un dialogo, quello tra l’autore, Marino Guarnieri, regista di film d’animazione e vincitore di un Nastro d’Argento, e i maestri che hanno ispirato il suo percorso artistico, a cui si rivolge nel tentativo di uscire da un momento di profonda demotivazione. Filo conduttore di queste dodici interviste è una passione comune, quella per il cinema d’animazione.

Motivo di particolare interesse dell’opera è che si tratta in parte di nomi molto noti ma non blasonati — come Don Bluth, conosciuto per Alla ricerca della valle incantata — in parte di autori più di nicchia (come Michel Ocelot, noto per Kirikù e la strega Karabà), il che rende questo libro una chicca interessante nel panorama editoriale, che tocca pellicole spesso ignote allo spettatore medio.

Si tratta di pagine dense ma sempre scorrevoli, in cui si alternano momenti più tecnici a passi di più ampio respiro in cui c’è in gioco il concetto stesso di arte, che possono essere utili spunti di riflessione per chiunque lavori in campo artistico. In 200 pagine si passa con nonchalance da riflessioni ampissime su cosa significa essere un artista, a temi più “veniali” ma altrettanto importanti — per esempio, come conciliare libertà artistica con un budget esiguo? —, per arrivare a questioni attinenti le tecniche dell’animazione, la capacità di far trasparire le emozioni dei personaggi dal disegno e via dicendo. Allo stesso tempo, il libro si muove anche in verticale, perché ripercorre la carriera degli artisti interrogati e con essa una bella fetta della storia stessa del medium, e componendo un mosaico di storie affascinante, tecnico ma coinvolgente.

Chiedi al maestro. Confronti d’autore sull’animazione

Marino Guarnieri

Tunué, novembre 2024

240 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788867906369