Che cosa leggeremo nel 2026: fumetti internazionali

Il primo mese del 2026 sta quasi per finire e abbiamo già iniziato a leggere alcuni nuovi fumetti, ma quali sono i titoli più attesi in uscita in questo anno?

Ecco alcuni titoli di fumetti internazionali che usciranno nel nostro paese nei prossimi mesi.

Premettiamo che questa guida, pur essendo ampia, non è esaustiva perché non tutti gli editori hanno ancora concluso la programmazione annuale o si riservano di annunciare alcuni titoli in futuro. Inoltre, non è detto che i fumetti qui elencati escano tutti davvero nel 2026, per via di cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a cambi di programmazione e a piccole (o talvolta enormi) congiunture logistico-economiche.

Sia come sia, il 2026 si preannuncia un altro anno di fumetti molto interessanti.

Sinnos

Chi ha sederato il formaggio del re di Erlend Loe e Kim Hiortøy – febbraio

Dalla Norvegia, dalla penna geniale di Erlend Loe, una graphic novel in cui si mescolano l’assurdo, l’irriverenza e il divertimento. Il detective Fluffenberg, più arguto di Sherlock Holmes, viene chiamato per indagare su un caso scottante: qualcuno si è seduto (ha osato!) sul formaggio preferito del re. Ma c’è un indizio: la forma del didietro del manigoldo. Fluffenberg, con il suo acume, interroga i sospetti, in cerca del colpevole… Erlend Loe è uno dei più noti e spassosi autori norvegesi contemporanei (pubblicato in Italia da Iperborea) che qui si misura con il fumetto, aiutato dai disegni esilaranti e originalissimi di Kim Hiortøy.

Il Fu Kurt! di Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi – novembre

Il criceto di Dea, Kurt, non vuole fare nulla. Di solito mangia, corre e mangia ancora, ma oggi non muove gli occhi né agita la zampa. Sven sostiene che sia morto. Dea non è del tutto sicura… Nel cortile della chiesa incontrano uno strano uomo, che si chiama Kurt anche lui. Sembra un po’ morto (anzi, forse è proprio uno zombie), ma è simpatico e racconta belle storie sulla vita degli animali e delle persone che ha conosciuto nel corso degli anni. Quello che sembrava un pomeriggio triste si trasforma in un momento divertente, interessante, nuovo!

Il Castoro

Il Club delle Baby-Sitter.Kristy e il disastro ambulante di Ellen T. Crenshaw – gennaio

Il Club delle Baby-sitter, basato sul romanzo di Ann M. Martin,una delle serie per ragazzi di maggior successo di tutti i tempi con oltre 190 milioni di copie vendute nel mondo, torna con un nuovo episodio. Tra softball, amicizia e rivalità, Kristy e la sua squadra si preparano ad affrontare i Panzer di Bart e una cotta che potrebbe cambiare tutto!

Birba di Guillaume Bianco e Marie Kerascoët – febbraio

Chi non ha mai sognato di avere un cagnolino da coccolare, amare e… addestrare? Tra piccoli disastri e grandi scoperte, sarà però Birba a entrare nella vita di Zoe travolgendola e insegnandole molte cose! Un graphic novel a episodi, per piccoli lettori che si affacciano alla lettura autonoma dei fumetti.

Fred di Posy Simmonds – aprile

Fred era il gatto più pigro del mondo. O almeno così hanno sempre pensato i suoi padroncini. Ma dopo la sua morte scoprono che Fred non era davvero un gatto qualsiasi… Pubblicato per la prima volta nel 1987, albo a fumetti e un classico del fumetto contemporaneo inglese di un’autrice di culto come Posy Simmonds – una delle figure più importanti del fumetto e dell’illustrazione europea contemporanea e vincitrice del Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2024 -, torna finalmente in tutte le librerie italiane!

Monti e Leo di Sylvie Kantorovitz – aprile

Monti, una talpa tranquilla, incontra Leo, una lucertola appena trasferita a Pocketville. Dopo un’iniziale diffidenza, tra i due nasce un’amicizia sincera. Riuscirà Monti a convincere anche gli abitanti più diffidenti ad accettare il nuovo arrivato? Primo volume di una serie di successo per primi lettori che celebra l’amicizia e mostra come essere nuovi, o diversi, non significhi dover essere soli.

Taxi Ghost di Sophie Escabasse – ottobre

Crescere vuol dire affrontare cambiamenti inaspettati e a volte anche straordinari. In questo graphic novel una giovane ragazza riceve un dono: la capacità di vedere i fantasmi. Sophie Escabasse, autrice di Le streghe di Brooklyn, firma un racconto sul diventare grandi e trovare il coraggio di difendere ciò in cui si crede. Un graphic novel acclamato dalla critica internazionale e tra i migliori titoli dell’anno per ragazzi.

Creaky Acres di Calista Brill e Nilah Magruder – novembre

Nora, giovane cavallerizza, affronta un grande cambiamento: trasferirsi in una nuova realtà con sua mamma, iniziare una nuova scuola media e ambientarsi in un nuovo maneggio. Questo graphic novel unisce equitazione e amicizia in una storia che insegna a fidarsi di se stessi e a trovare il proprio posto nel mondo. Premiato con il Good Housekeeping 2025 Kids Book Award!

Poetry Comics di Grant Snider – novembre

Un graphic novel d’artista che trasforma ogni momento, grande o piccolo, in poesia e in fumetto! Candidato all’Eisner Award 2025, best seller USA Today e acclamato dalla critica, questo libro invita con ironia e divertimento a osservare il mondo con occhi nuovi, a sperimentare, creare e connettersi con ciò che ci circonda in modo nuovo. Per scoprire la poesia nel quotidiano attraverso il fumetto!

Diabolo Edizioni

Aufblasbare Eltern / Inflatable Parents di Antonia Kühn

Le terapie familiari e i libri di autoaiuto raccomandano una struttura chiara per i figli di genitori separati. È ciò che desidera anche Nora: fare chiarezza e andare avanti. Invece le cose sembrano sfuggirle sempre più di mano, mentre cerca faticosamente di rimettere tutto in ordine.

Dall’autrice de La radura, un nuovo emozionante graphic novel sul tema tanto attuale quanto poco trattato delle famiglie patchwork.

Il mondo degli animali perduti di Noémie Weber

Elsa ha 8 anni e quando Aldo, il pesce rosso cui è molto affezionata, purtroppo muore, decide di attraversare il wc dove lo ha gettato la cinica sorella maggiore per ritrovarlo.

Finisce così in un mondo fantastico, il luogo in cui tutti gli animali da compagnia vanno quando lasciano le persone umane. Un viaggio attraverso le emozioni, per riflettere sul nostro rapporto con il mondo animale e sull’elaborazione del lutto nelle persone piccole.

Bao Publishing

Il suo odore dopo la pioggia di José Luis Munuera

Tratto dall’omonimo romanzo best seller di Cédric Sapin-Defour (Salani), la storia dell’amore sconfinato di un alpinista francese per il suo cane, un bovaro del bernese, e della loro vita passata insieme.

Sibylline di Sixtine Dano

Un esordio che in Francia è stato un successo di pubblico e critica, un racconto moderno sull’esplorazione della femminilità e le dinamiche di potere viste attraverso l’esperienza di una giovane escort.

Tenement di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino

Una nuova storia horror dell’universo narrativo Il mito del frutteto di ossa

Low di Reinhard Kleist

Il fumettista tedesco torna con una nuova biografia musicale che racconta gli anni berlinesi di David Bowie.

Frontiers di Guillaume Singelin

Il nuovo volume della collana Cherry Bomb diretta e curata da Zerocalcare. Il disegnatore di “The Grocery” torna come autore completo di questa storia distopica sulle conseguenze della conquista dello spazio in un futuro prossimo

Barta Edizioni

Oksi di Mari Ahokoivu – maggio/giugno

Un romanzo grafico che prende spunto dalla mitologia nordica. Il racconto, ipnotizzante, parte dalla leggenda finlandese che vede l’orso come il re della foresta. Le storie spaziano dal mito di Prometeo alla fiaba del Brutto anatroccolo, fino a La Città incantata di Miyazaki.

Kinderland. Un’adolescenza All’ombra del Muro di Mawil – maggio/giugno

È l’estate del 1989 a Berlino Est. Mirco Watkze è uno scolaro diligente e impopolare, la cui esistenza è divisa tra scuola, casa e chiesa. Il ping pong, per cui mostra un enorme talento, gli cambierà la vita, portandolo all’amicizia e ai primi amori. Tutto cambia quando la stagione del blocco sovietico e della Germania divisa cede il passo al mondo del dopo-Muro.

Eris Edizioni

Storia della Santa Russia (Nuova Edizione) di Gustave Doré – marzo

Da tempo non disponibile, Storia della Santa Russia di Gustave Doré torna in libreria con una nuova edizione. Uno dei capisaldi della storia dell’arte e del fumetto, viene proposta nella versione integrale del 1854 con le pagine in bicromia originali e un restauro attento delle tavole. Gustave Doré ripercorre un’ipotetica storia ironica e visionari della Russia dalla sua fondazione sino all’poca degli Zar, sperimentando il linguaggio satirico dell’epoca portandolo al suo apice.

Coconino Press

Due ragazze nude di Luz – gennaio

Nel 1919, a Berlino, Otto Mueller dipinge un quadro dal titolo Due ragazze nude. Dallo studio dell’artista l’opera finisce appesa nell’ufficio di un avvocato ebreo, e da lì assiste al susseguirsi degli eventi di una storia che si fa sempre più cupa: la crisi del 1929, l’inquietante ascesa al potere del nazismo, l’antisemitismo di Stato e il saccheggio dei beni delle famiglie ebree, i roghi e le persecuzioni contro quella che viene etichettata come “arte degenerata”… Sopravvissuto per caso alla strage della redazione della rivista Charlie Hebdo, Luz realizza il suo graphic novel più intenso e maturo: un racconto in soggettiva delle violenze del Novecento, un monito contro ogni censura, una riflessione sulla capacità dell’arte di testimoniare e resistere. Due ragazze nude è stato un caso editoriale in Francia, dove ha vinto il prestigioso Fauve d’Or del Festival di Angoulême 2025 e il Gran Premio della Critica ACBD.

Domenica di Olivier Schrauwen – giugno

Un’intera giornata, la domenica del titolo, nella vita di Thibault Schrauwen, fittizio cugino dell’autore del libro. Thibault si sveglia, cincischia ossessionato da un pezzo di James Brown, beve e fuma, controlla le email e si abbandona a ragionamenti ossessivi, attende il ritorno della sua ragazza da un viaggio, sempre più immerso nei suoi pensieri e nelle sue paure… Dopo Ritratto di ubriaco, realizzato con Ruppert & Mulot, Coconino torna a pubblicare Schrauwen con un’opera monumentale, fatta di eventi minimi e innumerevoli sfumature di moti dell’animo, che amplia ancora una volta i confini di ciò che il fumetto può raccontare. Un libro che ha raccolto consensi unanimi, graphic novel dell’anno per The New York Times, Washington Post e The Guardian.

Gallucci Balloon

Monsieur Il Gatto 2 di Philippe Geluck – febbraio

Monsieur Il Gatto è tornato. Con una seconda raccolta di vignette, le più brillanti e attuali, nell’efficacissima traduzione di Emanuelle Caillat. L’irresistibile personaggio creato da Philippe Geluck, icona del fumetto francofono, dice sempre la verità: su noi tutti e sul mondo, con tono spassionato e politicamente scorretto. Così, tra sorrisi amari e grasse risate, è impossibile leggere una vignetta senza voler subito sbirciare quella dopo. E quella dopo ancora.

Frankenstein di David Sala – aprile

Il graphic novel del Frankenstein diMary Shelleyfirmato dall’autore di cultoDavid Sala. Una trasposizione forte, espressionista, spaventosa e a tratti romantica, come tutta l’arte di Sala – con i suoi colori violenti, le pennellate spesse – e come il Mostro che, respinto dal mondo, distrugge tutto ciò che il suo creatore ama. Una fiaba dark che non abbandona mai, riportata in auge nel 2025 dall’adattamento cinematografico di Guillermo del Toro e che qui torna su pagina più potente e seducente che mai.

L’attrazione di Marion Fayoll

Cos’è un incontro, una relazione, un affetto? Un incanto o un disastro a seconda delle persone o del giorno -, un filo sottile, impossibile da sbrogliare; un’ossessione, una dipendenza, uno strappo. Nella sua nuova raccolta di disegni, Marion Fayolle dipinge, con sensualità e spietata compassione, i sentimenti, il desiderio, la vita frenetica e a volte assurda degli innamorati. Uno scrigno senza parole in cui tutto è permesso.

L’artista francese Marion Fayolle torna in libreria con un nuovo silent book, un capolavoro di eleganza ed erotismo con disegni magnetici e seduttivi.

Gigaciao

Notti Insonni- Undici fumetti spaventosi di Adam Ellis – marzo

Notti Insonni è un’antologia horror di spaventose storie brevi a fumetti per ragazzi, di quelle che spopolavano negli anni ’90, ma aggiornata al tempo dei creepypasta sul web, i mostri delle nuove generazioni diventati famosi sui social. Dentro ci sono terrori di ogni tipo: case infestate, leggende urbane, sitcom che in realtà sono incubi a occhi aperti, horror gotici con atmosfere storiche e piccole inquietanti distorsioni di oggetti della vita di tutti giorni. Il tipo di storie che i ragazzi condivideranno con un brivido tra di loro, dopo essersele divorate una dopo l’altra.

Copertina non definitiva

La Piccola Genia e La Sfida Del Sultano di Álvaro Ortiz – aprile

Un’avventura a fumetti per bambini in un mondo da mille e una notte, tra geni, sultani, e partite a Shatranj (l’antico gioco antenato degli scacchi) da cui dipende tutto! La vecchia lampada del Sultano fa uscire non il suo solito Genio, ma una piccola genia, che farà amicizia subito con la figlia del Sultano. Ma quando una sua magia sbagliata tramuta il Sultano in pietra, le due dovranno viaggiare per tutto il califfato (con un amico che ricorda un piccolo Aladdin) per trovare aiuto. Un’avventura fantastica piena di amicizia, famiglia e lezioni importanti sul come rimediare ai propri sbagli

Hollow Press

La seconda vita di Sander – Libro Secondo di Stepan Razorёnov

La verità verrà rivelata e le menzogne cadranno, segnando un cambiamento irreversibile tanto nel Castello del Diavolo quanto nella città di Seccasio.

Che lo vogliano o meno, tutti saranno costretti a compiere una scelta definitiva sul cammino da intraprendere.

Edizioni NPE

Pinocchio illustrato da Mike Mignola – gennaio/febbraio

Pubblicato originariamente negli Stati Uniti, questo volume non è mai stato ristampato

altrove. L’edizione italiana di Edizioni NPE sarà l’unica al mondo, oltre a quella americana, a rendere disponibile questo capolavoro.

Il celebre autore di «Hellboy», Mike Mignola, reinterpreta Pinocchio in un’edizione intensa, oscura e sorprendente. Oltre 50 illustrazioni inedite accompagnano il testo originale di Carlo Collodi, restituendo tutta la meraviglia, la cupezza e il mistero di una delle storie più amate di sempre. Un volume unico, potente, da collezionare.

Un’edizione di pregio, in cofanetto rigido con finiture raffinate e dettagli unici.

Labyrinth – Bestiario di Jim Henson di S. T. Bende e Iris Compiet – maggio

Una guida alle affascinanti creature del regno del Re dei Goblin, arricchita dalle illustrazioni dell’acclamata artista Iris Compiet. Con tavole originali e testi accurati, il volume esplora gli esseri iconici del film Labyrinth di Jim Henson e l’universo ampliato nato tra fumetti e romanzo ufficiale.

Un libro ricco di dettagli e immagini straordinarie, per celebrare i 40 anni del film, uscito per la prima volta nel 1986.

Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij, illustrato da Dave McKean – seconda metà dell’anno

Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij, capolavoro indiscusso della letteratura, rivive in

questa edizione speciale illustrata da Dave McKean. Le immagini oniriche, i collage e i

giochi di luce dell’artista restituiscono con intensità la tensione psicologica del romanzo e l’atmosfera opprimente della Pietroburgo ottocentesca.

Un classico senza tempo che entra in dialogo con l’arte visiva, trasformando la lettura in un’esperienza immersiva.

Un’edizione da collezione, custodita in un elegante cofanetto rigido con finiture raffinate.

L’inferno di Dante Alighieri illustrato da Miguel Àngel Martìn – maggio

Per la prima volta, l’Inferno di Dante prende forma attraverso la matita di Miguel Ángel

Martín, maestro spagnolo dell’estremo e figura unica del fumetto internazionale.

La sua linea chiara trasforma l’architettura dantesca in un paesaggio contemporaneo,

contaminato e disturbante, dove le pene eterne dialogano con le nevrosi della nostra società.

In queste tavole, i personaggi dell’Inferno ritrovano una nuova e inquietante vitalità, dando vita a un incontro sorprendente tra il poema medievale e l’immaginario spiazzante di Martín.

Panini Comics – Marvel and DC

L’era Di Rivelazione – da gennaio

X anni nel futuro, Doug “Rivelazione” Ramsey ha cambiato il volto del pianeta Terra, ma il numero delle vittime è stato esorbitante e non tutti sono felici. La maxi-saga Marvel che segnerà tutte le X-testate di inizio 2026

Fantastici Quattro 1 di Ryan North e Humberto Ramos – febbraio 2026

Inizia una nuova era per la Prima Famiglia Marvel! I Fantastici Quattrotornano con un fiammante numero 1 e danno il via a un corso completamente inedito delle loro avventure attraverso il tempo, lo spazio, la scienza e la condizione umana. Ogni membro del Quartetto viene catapultato in una differente epoca: soli e isolati, Reed, Johnny, Ben e Suedovranno lottare per sopravvivere!

Testi di Ryan North (Un mondo sotto Destino) e disegni della superstar Humberto Ramos!

Batman 1 di Matt Fraction e Jorge Jimenez – maggio

Batman riparte dal numero 1, con l’arrivo del nuovo team creativo composto da Matt Fraction e Jorge Jimenez! È l’inizio di una nuova era per il Cavaliere Oscuro: nuovi costumi, nuovi nemici e… la fine del Dinamico Duo.

Assorted Crisis Events di Deniz Camp e Eric Zawadzki – maggio

Cosa ci fanno assieme un uomo delle caverne, un cavaliere medievale e un soldato cyborg della IV Guerra Mondiale? Scopritelo sulle pagine del vostro nuovo fumetto preferito: Assorted Crisis Events, serie antologica composta da tanti diversi one-shot scritti dall’astro nascente Deniz Camp per i disegni di Eric Zawadzki e i colori di Jordie Bellaire.

The Raven Boys di Maggie Stiefvater, Stephanie R. Williams Sas Milledge – maggio

L’atteso adattamento a fumetti della saga di romanzi The Raven Cycle di Maggie Stiefvater. Il primo volume, The Raven Boys, prende vita grazie alla sceneggiatura di Stephanie R. Williams e alle splendide illustrazioni di Sas Milledge, che catturano alla perfezione l’atmosfera misteriosa e affascinante della serie. Un’occasione imperdibile per rivivere la magia dei romanzi in una veste completamente nuova.

Il Teschio Venuto dalla Svezia di Daria Schmitt – maggio

Daria Schmitt torna con una nuova opera potente e visionaria. Dopo Il bestiario del crepuscolo, l’autrice continua la sua esplorazione dei grandi miti con Il teschio venuto dalla Svezia. Una storia sorprendente, intrisa di poesia e mistero: il cranio di Cartesio prende vita e, tra scheletri e reliquie animali, affronta la sua più grande crisi d’identità.

DC K.O. di Scott Snyder e Javi Fernandez – giugno

Una nuova Crisi sconvolgerà l’Universo DC: arriva DC K.O., miniserie evento che vedrà tutti i principali supereroi scendere sul ring di Apokolips, in una battle royale senza esclusione di colpi! Scott Snyder e Javi Fernandez ci trasporteranno nel match definitivo tra bene e male

DC Vertigo Presenta – seconda parte dell’anno

Una rivista contenitore a cadenza mensile che collezionerà il meglio di quanto prodotto dall’editore californiano per la sotto-etichetta indipendente: da Bleeding Hearts di Deniz Camp e Stjpan Morian, a Necretaceus di Tom Taylor e Darick Robertson, da Ezra Cain di Chris Condon e Jacob Phillips, a Black Tower di Ram V e Mike Perkins.

Superman/Spider-Man e Spider-Man/Superman

Continuano nel 2026 i crossover tra Marvel e DC: a 50 anni dalla loro prima collaborazione, Superman e Spider-Man tornano a incontrarsi sulle pagine a fumetti nei due albi dedicati, Superman/Spider-Man e Spider-Man/Superman.

Renoir Comics

Il mio traditore e Ritorno a Killybegs di Pierre Alary, dai romanzi di Sorj Chalandon – marzo

Due grandi fumetti tratti dal dittico di romanzi di uno dei più amati scrittori francesi. Una storia di lotta per l’indipendenza, di amicizia e di tradimenti nell’Irlanda del nord degli scontri tra unionisti e repubblicani, raccontata dal punto di vista dei suoi due protagonisti.

Junior e Senior vol. 1 di Recht Robin e Hostace Jean-Baptiste – Aprile

Junior e Senior, due banditi litigiosi ma dal cuore d’oro, accettano un lavoro sporco per uscire di prigione: rapire Karina, la figlia illegittima di un senatore corrotto. C’è solo un piccolo problema… impossibile sapere quale delle ragazze del collegio sia quella giusta! Cazzotti e risate in un fumetto che omaggia il cinema di Bud Spencer e Terence Hill.

Don Vega di Pierre Alary – giugno

Una rilettura moderna di Zorro da parte di un grande fumettista francese.

Tunuè

Hoka Hey! di Neyef – marzo

Nato da genitori Lakota e cresciuto da un reverendo bianco, il giovane George riscopre la sua cultura d’origine grazie a un trio di banditi e fa i conti con la crudeltà di un mondo in cui regna la legge del più forte e la discriminazione razziale. Un western a fumetti che fa respirare l’atmosfera selvaggia delle Grandi Pianure americane superando ogni cliché di genere.

Un western di ampio respiro che racconta l’incontro-scontro tra culture attraverso gli occhi di un giovane lakota cresciuto dai bianchi.

Gumball di Frank Gibson e Tyson Hesse – giugno

Frank Gibson e Tyson Hesse portano per la prima volta nei fumetti le stravaganti e famose avventure di Gumball e dei suoi amici.

Angelica di Trung Le Nguyen – Settembre

Essere adolescenti non è una favola… ma questo non significa che non si possa trovare un po’ di magia. Il percorso di una liceale per riprendersi dal burnout la porta a vivere una sorprendente storia d’amore con un colpo di scena! Il nuovo graphic novel di Trung Le Nguyen, autore del best seller The Magic Fish, giò pluripremiato a livello internazionale.

JellyFish di Boum – seconda parte dell’anno

Odette è una ventenne che vive da sola, ha un lavoro stabile in una libreria locale, un adorabile coniglietto domestico e una cotta nascente per uno dei suoi clienti. Ma Odette è tormentata da qualcosa che solo lei può vedere: una medusa che galleggia nel suo occhio, ostruendole la vista. È un fastidio apparentemente minore… finché la medusa non inizia a moltiplicarsi. Nominato agli Eisner Award, Doug Wright e Graphic Medicine Awards, Lynd Ward Graphic Novel Prize Honor Book, e vincitore del Bédéis Causa Award, ACBD Critic’s Award, Québec Booksellers Prize e molti altri premi a livello internazionale.

Drome di Jesse Lonergan – seconda parte dell’anno

All’inizio non c’era nulla. Poi nacque l’umanità e iniziò un ciclo infinito di violenza. Dalle profondità dell’oceano, una potente semidea viene chiamata a frenare gli impulsi distruttivi dell’umanità e a insegnare un linguaggio di pace e armonia. La civiltà mette rapidamente radici e una grande città sorge dal deserto. Ma l’equilibrio tra caos e ordine è fragile e in questo strano nuovo mondo sono all’opera poteri superiori. Il creatore Jesse Lonergan supera i confini del mezzo fumettistico in questa epopea visivamente spettacolare. A tratti emozionante e straziante, Drome è un mito della creazione per l’era moderna.

Adventure Time – seconda parte dell’anno

Le avventure di Finn e Jake sono arrivate sulle pagine dei fumetti! Il Lich, uno scheletro super-noioso, è tornato nella Terra di Ooo ed è deciso a distruggerla completamente! Fortunatamente, Finn e Jake sono sul caso… ma riusciranno a sconfiggere il loro nemico più distruttivo di sempre? Con i personaggi preferiti dai fan: Marceline la Regina dei Vampiri, la Principessa Bubblegum, la Principessa Spaziale Lumpy e il Re del Ghiaccio!

I Diari di Cerise di Joris Chamblain e Aurélie Neyret – seconda parte dell’anno

Le avventure di una giovanissima aspirante scrittrice ci riportano al senso profondo della creazione di storie: ragionare su quello che accade intorno, mettersi nei panni degli altri e costruire relazioni durature.

Alyte di Jeremie Moreau – seconda parte dell’anno

All’improvviso, un rombo assordante squarcia il crepuscolo. Quando torna il silenzio, un rospo giace sull’asfalto. Radunando le ultime forze, porta la sua collana di uova fino alle acque salvifiche dello stagno – e dall’unico uovo intatto nasce un girino orfano: Alyte è un sopravvissuto. Appena nato, e già deve lottare! Sfuggire agli uccelli, agli orsi e agli altri dei del mondo del fiume. Fortunatamente, un salmone gli mostra come sfruttare le correnti e superare le insidie. Quel salmone si chiama Iode ed è il suo primo amico. Più tardi, Alyte incontrerà un capretto e un’aquila, un gufo e infine Axon, l’albero più vecchio della foresta. Ognuno di loro gli parlerà del mondo a modo suo, facendogli scoprire le sue bellezze. E presto arriverà il momento per Alyte di prendersi cura, a sua volta, di una nuova serie di uova. Dovrà quindi, come suo padre prima di lui, attraversare la letalite. Quella linea retta che attraversa la foresta e romba all’avvicinarsi degli animali. Quella linea nera che li falcia senza motivo, di fronte alla quale il minuscolo Alyte non ha quasi nulla da opporre, se non la sua immensa sete di vita. Jérémie Moreau continua la sua esplorazione del selvaggio che vive al nostro fianco, tanto vicino quanto invisibile.

Luther Arkwright vol.1-2 di Bryan Talbot – seconda parte dell’anno

I primi due volumi della serie cult di Bryan Talbot, Le avventure di Luther Arkwright (1987-9) e Il cuore dell’impero (1999), che ha rivoluzionato il fumetto britannico e internazionale, firmata da un autore che ha aperto la strada a maestri come Alan Moore, Grant Morrison, Garth Ennis e Warren Ellis. Una pietra miliare del graphic novel britannico, che ha rivoluzionato la storia del fumetto, torna in libreria in una nuova edizione.

Saldapress

G.I. Joe: A Real American Hero vol. 1 di Larry Hama e Chris Mooneyham – febbraio

Godzilla: Il colpo di Van Jensen e Kelsey Ramsay – febbraio (volume unico)

Babs di Garth Ennis e Jacen Burrows – febbraio (volume unico)

Desolation Jones di Warren Ellis e J.H. Williams III – marzo (volume unico)

L’uomo invisibile di James Tynion IV, Dani e Brad Simpson – aprile (volume unico)

Undiscovered Country vol. 6 di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli – aprile (ultimo volume)

Escape vol. 1 di Rick Remender e Daniel Acuña – giugno (due volumi)



Godzilla: Hic sunt alieni di Frank Tieri e Angel Hernandez – giugno (ultimo volume)

Time² Omnibus di Howard Chaykin – maggio (volume unico)

Fandango

Safaa e la Tenda – Diario di una fumettista da Gaza di Safaa Odah e a cura di Pat Carra – gennaio

Safaa Odah è un’artista di animazione e fumettista di Gaza. Dall’inizio della guerra a Gaza nell’ottobre 2023, Safaa è stata sfollata più volte, ma continua a realizzare vignette quotidiane dalla sua tenda, talvolta usandola come tela e pubblicandole ogni volta che può sul suo account Instagram @safaa.art. Ad agosto dell’anno scorso, le è stato detto che la sua casa era completamente distrutta. “Sapendo benissimo che nessuna delle case sarebbe rimasta in piedi, sono stata comunque colpita da un mattone con questa notizia”, ha scritto. “Una casa non è semplicemente una dimora in cui vivere. È la nostra patria. La mia casa è il sacrificio dei miei genitori, essendo stati espatriati per oltre 40 anni… Passare attraverso tutto questo semplicemente per costruire una semplice casa. Oggi, tutti i nostri ricordi sono stati infranti, distrutti, dispersi, forse persino sepolti. La mia storia non è diversa da quella di qualsiasi individuo in difficoltà, o di chiunque ne sia stato colpito, potremmo avere molte somiglianze. Ho capito che stiamo camminando in un labirinto oscuro, un labirinto senza confini.” Nonostante la sua situazione, insieme a quella di molti altri, ha continuato a realizzare vignette, documentando le situazioni personali di migliaia di sfollati palestinesi, colpiti dalla guerra che li circondava. Fandango Libri raccoglie le vignette e le illustrazioni che Safaa Odah ha iniziato a disegnare da quando è stata sfollata e ripercorre con l’autrice i terribili mesi che hanno portato alla distruzione di Gaza e al massacro della popolazione palestinese.