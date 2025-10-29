Buck Rogers: Zeb Wells scriverà sceneggiatura nuovo film

29 Ottobre 2025
Il nuovo adattamento del personaggio sarà targato Legendary Pictures.
The Wrap informa che Zeb Wells è stato incaricato di realizzare la sceneggiatura per un nuovo adattamento cinematografico di Buck Rogers per Legendary Pictures.

Il progetto è basato sul racconto Armageddon 2419 A.D. di Philip Francis Nowlan pubblicato nel 1928, e da cui lo stesso autore creò la celebre striscia di fantascienza, che apparve sui quotidiani americani l’anno successivo, disegnata da Dick Calkins.

Il personaggio è stato adattato diverse volte sul grande schermo, con una serie di 12 episodi cinematografici nel 1939 interpretati da Buster Crabbe, e in seguito al successo di Guerre Stellari, a una serie televisiva trasmessa tra il 1979 e il 1981 con protagonista Gil Gerard, il cui pilot fu distribuito nelle sale come film.

Mary Parent e Cale Boyter di Legendary supervisioneranno il progetto. Nel 2021 era stato annunciato un altro film, questa volta da parte di Skydance, che non si è mai concretizzato. In precedenza, sempre Legendary aveva reso noto di stare lavorando a un nuovo adattamento, che aveva visto il coinvolgimento in un primo momento come produttore dell’attore e regista George Clooney.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

