Buck Rogers: Zeb Wells scriverà sceneggiatura nuovo film

The Wrap informa che Zeb Wells è stato incaricato di realizzare la sceneggiatura per un nuovo adattamento cinematografico di Buck Rogers per Legendary Pictures.

Il progetto è basato sul racconto Armageddon 2419 A.D. di Philip Francis Nowlan pubblicato nel 1928, e da cui lo stesso autore creò la celebre striscia di fantascienza, che apparve sui quotidiani americani l’anno successivo, disegnata da Dick Calkins.

Il personaggio è stato adattato diverse volte sul grande schermo, con una serie di 12 episodi cinematografici nel 1939 interpretati da Buster Crabbe, e in seguito al successo di Guerre Stellari, a una serie televisiva trasmessa tra il 1979 e il 1981 con protagonista Gil Gerard, il cui pilot fu distribuito nelle sale come film.

Mary Parent e Cale Boyter di Legendary supervisioneranno il progetto. Nel 2021 era stato annunciato un altro film, questa volta da parte di Skydance, che non si è mai concretizzato. In precedenza, sempre Legendary aveva reso noto di stare lavorando a un nuovo adattamento, che aveva visto il coinvolgimento in un primo momento come produttore dell’attore e regista George Clooney.