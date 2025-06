Arriva la nuova graphic novel di Adam Tempesta, “3025 A.D.”

Comunicato stampa

“A un certo punto l’intelligenza artificiale ha preso il controllo. Non c’è stato un momento specifico. È stata un’evoluzione graduale. La tecnologia per noi umani era qualcosa di ovvio. Un vantaggio di cui non siamo più riusciti a fare a meno. Dal momento della sua creazione, non abbiamo fatto altro che accudirla, ogni giorno, sempre più”.

Pascalina è l’intelligenza artificiale che ha rovesciato il dominio umano per costruire un mondo privo di paura, inquietudini e morte. Ma la pace che ha instaurato è davvero sinonimo di libertà?

Basta un piccolo dubbio a incrinare l’apparente perfezione, innescando il caos. Perché essere una divinità non è solo un compito arduo, ma anche un rischio pericolosamente umano.

Quello che Adam Tempesta racconta in 3025 A.D., nuova graphic novel edita da 24ORE Cultura Comics, è un viaggio intenso e filosofico che affronta tematiche profonde. Un fumetto che esplora il senso della vita attraverso la lente dell’intelligenza artificiale e il conflitto tra creatore e creazione.

ADAM TEMPESTA è autore e fumettista. Ha lavorato come pittore di murales e nell’industria della stampa. Dopo un periodo da freelance, ha lavorato con le api e attualmente vive la sua vita alla ricerca di storie da raccontare. Ha collaborato per realtà importanti quali Vogue Italia, Il Corriere della Sera e il Comune di Torino. 3025 A.D. è la sua ultima creazione.

3025 A.D.

Adam Tempesta

24ORE Cultura Comics, 2025

128 pagine, brossurato, colori – 26,00 €

ISBN: 9788866489009