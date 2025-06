Arriva il secondo numero di “All Comics” della Weird Book

Comunicato stampa

È disponibile Weird Book – All Comics #2 della Weird Book.

In questo secondo numero fa la sua comparsa la divina Megarette, la gigantessa d’acciaio nelle cui vene scorre metallo fuso, e vede la conclusione del racconto psicologico e grottesco Pseudoma.

Weird Book – All Comics è una rivista aperiodica digitale, scaricabile e completamente gratuita, che presenta, a puntate, la produzione fumettistica della casa editrice Weird Book, tra titoli nuovi e vecchi, qualche anticipazione ed è arricchita da articoli e QR code, per una rapida escursione sul sito.

Weird Book – All Comics 2

AA.VV.

Weird Book, 2025

32 pagine, colori