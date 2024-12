Anteprima fumetto: “Nostra Signora dei Lupi” di Thomas Gilbert (Diabolo Edizioni)

Nostra Signora dei Lupi, di Thomas Gilbert: Homo Homini Lupus

Il nuovo horror storico di Thomas Gilbert, autore del bestseller Le figlie di Salem. Dopo Le figlie di Salem e Corpi alchemici, Diabolo Edizioni presenta Nostra Signora dei Lupi, l’atteso graphic novel con cui Thomas Gilbert conclude la sua trilogia sulla violenza e l’ingiustizia.

TITOLO: Nostra Signora dei Lupi

AUTORE: Thomas Gilbert

FORMATO: 17 x 24 cm; 180 pp. (a colori)

RILEGATURA: cartonato

PREZZO: 25 €

ISBN: 978-88-31296-20-5

Alto Medioevo, Francia meridionale. Brunilde è viandante, guaritrice e guida dei lupi. Quando giunge in una valle isolata e immersa nella foresta, scopre con sgomento villaggi sconvolti dalla carestia, dalle malattie e soprattutto da una serie di brutali omicidi di bambini avvenuti nei boschi. A tutti sembra evidente che sia opera di un demonio, una bestia, un lupo. Ma per Brunilde, donna errante considerata al pari di una strega, è chiaro che dietro quell’orrore si cela una verità ben più spaventosa. Lei sa meglio di chiunque che l’uomo è un lupo per l’uomo.

Thomas Gilbert torna all’horror di ambientazione storica e riprende i temi del sopruso, della sopraffazione, del potere patriarcale, regalandoci una storia cupissima e avvincente, un’indagine medievale condotta da una protagonista inedita, in cui si riverbera con forza il nostro presente.

Il libro, un volume cartonato di 180 pagine, è disponibile dal 14 novembre.

