Le novità Sergio Bonelli Editore a Cartoomics 2017

Comunicato Stampa

Sergio Bonelli Editore partecipa alla nuova edizione di Cartoomics 2017 con un importante calendario di novità, eventi e autori.

Manca poco: il prossimo anno, Tex Willer taglierà lo straordinario traguardo dei settant’anni di presenza in edicola. Un evento eccezionale che merita grandi festeggiamenti, a partire dalla prima candelina di Cartoomics 2017 dove verrà presentata, in contemporanea con l’uscita in edicola, Tex Classic; una nuova edizione della serie di Tex, dal N. 1, tutta a colori, nel formato classico bonelli, con albi da 64 pagine.

Il primo numero di questa nuova edizione sarà reperibile allo stand Sergio Bonelli Editore, anche all’interno dell’esclusivo Tex Dynamite in legno contenente inoltre le tre imperdibili variant Tex Classic N. 1: Vintage, Stella d’argento e una terza ispirata alla indimenticabile “Mano Rossa”.

Il prezioso scrigno in legno conterrà una stampa su carta di pregio e in grande formato della prima vignetta di Tex disegnata da Aurelio Galleppini e due edizioni a striscia esclusive: una riproduzione fedele della prima storica uscita di Tex, e “La banda del Campesino“, una breve storia di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini risalente ai primi pionieristici anni dell’inossidabile personaggio.

È tempo di variant anche per Dragonero! La serie di successo creata da Stefano Vietti e Luca Enoch arriva a Marzo nelle edicole con l’albo N. 48 “Nel cuore dell’impero”, disponibile in anteprima a Cartooomics, con una spettacolare variant cover e un poster inedito, imperdibile per tutti gli appassionati lettori.

Avventure che ricominciano e cicli che si concludono. A Cartoomics termina il tour di Orfani: Terra iniziato a Gennaio nelle fumetterie d’Italia: l’intero staff della serie incontrerà il pubblico e presenterà in anteprima Orfani: Terra N. 3; il capitolo conclusivo della quinta stagione della serie creata da Roberto Recchioni e Emiliano Mammucari.

Per le nuove proposte librarie targate Sergio Bonelli Editore, è il turno dell’eroe che da solo è riuscito a salvare il mondo dalla morsa di una terribile minaccia aliena: l’intera avvincente saga di Brad Barron, il protagonista creato da Tito Faraci dell’omonima prima miniserie Sergio Bonelli Editore inaugurata nel 2005, viene ripresentata oggi nella prestigiosa confezione Omnibus, impreziosita di interviste e studi esclusivi con le nuove copertine realizzate da Fabio Celoni. A Cartoomics verrà presentato il primo volume.

Insieme a queste novità non mancheranno gli autori per le sessioni di firme al pubblico e gli incontri sulle serie; maggiori dettagli in merito saranno pubblicati a breve nel sito Sergio Bonelli Editore.

Sergio Bonelli Editore e i suoi autori vi danno appuntamento allo stand della Casa Editrice a Cartoomics 2017, dal 3 al 5 marzo a Fiera Milano Rho.