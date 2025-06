Zoe Thorogood riporta a scuola Hack/Slash

Zoe Thorogood, artista tra le più apprezzate e acclamate del 2023-2024 con il doloroso e sorprendente fumetto autobiografico Tutta sola al centro della terra, si cimenta con una delle più longeve saghe creator owned, Hack/Slash, vera e propria serie di culto creata da Tim Seeley e Stefano Caselli.

In questo prequel della serie principale, Thorogood ci racconta un episodio del passato dei protagonisti, la cacciatrice di “slasher” Cassie e il suo enigmatico compagno di viaggio Vlad, ambientandolo in una scuola femminile di altre cacciatrici di assassini sovrannaturali. L’ambientazione permette a Thorogood sia di approfondire la protagonista, le sue fragilità e la sua storia, inserendo anche elementi cari all’autrice quali la salute mentale, la solitudine, il rapporto con la famiglia (grazie anche a un ottimo lavoro sulle comprimarie), sia di scatenare tutto il proprio estro artistico nel rappresentare scene gore e splatter molto forti e al tempo stesso sempre condite da un certo grado di ironia. L’autrice riesce a gestire bene i momenti di introspezione e il ritmo dell’azione, dimostrando la sua bravura, l’eleganza del tratto, la cura del dettaglio e il grande controllo della narrazione.

Il finale che arriva all’improvviso, in maniera brutale, se da una parte tronca bruscamente la storia, dall’altra dà un twist inaspettato, in linea con i trope degli slasher movie, un filone che questo fumetto rappresenta al meglio in tutti i suoi aspetti leggeri e sanguinolenti, senza grandi pretese, ma aggiungendo momenti di introspezione che danno peso alla storia.

Hack/Slash: Ritorno a scuola

Zoe Thorogood

Bao Publishing, 2025

120 pag., cartonato, colori – 20,00 €

ISBN: 979-12-5621-112-8