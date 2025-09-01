“Zeus e la nascita degli Dei”, tra fumetto, didattica e filosofia

Luc Ferry, filosofo ed ex ministro della cultura francese, è l’ideatore di questo peculiare progetto fumettistico che prende concretamente forma grazie alle sceneggiature didi Clotilde Bruneau, ai disegnatori Didier Poli, Dim. D, Federico Santagati, alla colorista Scarlett Smulkowski e con le copertine di Fred Vignaux. Zeus e la nascita degli Dei è una raccolta di storie sul re degli dei greci, raccontate a fumetto attraverso tre capitoli: La nascita degli Dei, Gli amori di Zeus e le Guerre di Zeus.

Una serie di approfondimenti filosofici e culturali dello stesso Ferry separano un capitolo dall’altro, offrendo un approfondimento al tema del mito, in un’operazione che si fa carico di un deciso sapore didattico.

I tre capitoli a fumetti, infatti, cercano di presentare il racconto della nascita del pantheon greco: dallo scontro tra Zeus e il padre Crono, alle scappatelle del re degli dei, fino alla e la guerra contro i giganti in maniera fedele e filologica, con pochissimi interventi narrativi e un risultato piuttosto bizzarro. Se il comparto grafico è estremamente curato e affascinante, con un ottimo equilibrio tra i diversi disegnatori che tracciano figure d’impatto (come le copertine anche il disegno sembra volersi ispirare all’arte classica) e un’ottimo storytelling nella regia e nella composizione, la componente più narrativa diventa qualcosa che ha un sapore a metà tra il didascalico e il riassunto. I tre fumetti non sono che la riproposizione di momenti e scene che abbiamo letto e studiato, messe su carta e cucite preoccupandosi solo di far dialogare i diversi passaggi, senza cercare la costruzione di un racconto vero e proprio, sommando gli eventi anche con notevoli ellissi temporali tra loro e tra singoli momenti.

I disegni, puliti ma estremamente dettagliati e realistici, privilegiano volti ed espressioni per far recitare e descrivere le emozioni dei personaggi, mentre le scene di azione si fanno sincopate: le tavole, fitte di vignette, costruiscono, di conseguenza, sequenze di azioni quasi claustrofobiche.

Se il primo capitolo, — quello che racconta la storia della nascita di Zeus, di come sia stato salvato dal padre e di come lo abbia poi sconfitto liberando i suoi fratelli,— ha un sapore più organico, costituito da un incipit, uno svolgimento e un epilogo, seppure aperto, i due capitoli seguenti sembrano, invece, una collezione di diversi momenti, accostati tra loro per tema (alcune delle avventure con donne terrene ne Gli Amori di Zeus e porzioni della guerra mossa da Gea contro il re degli dei nelle Guerre), ma senza l’intenzione di costruire una narrazione vera e propria.

Addirittura lascia perplesso un passaggio alla conclusione del terzo capitolo: lo scontro finale tra Zeus e Tifone, ultimo campione di Gea, ci viene solo raccontato, attraverso le parole di un personaggio. Appare, infatti, Ermes che spiega agli altri dei come Zeus ha sconfitto l’avversario, una battaglia di cui vediamo appena una vignetta a mò di flashback, in un inaspettato “O dimo”, come direbbero nella serie tv Boris, totalmente spiazzante all’interno di un’opera dove l’immagine e il mostrare ha un ruolo fondante.

Se non proprio un testo prettamente scolastico, Zeus e la nascita degli Dei è un ibrido dove le componenti fumettistiche sembrano, più che l’elemento principale, pretesto e spunto per gli approfondimenti che ne seguono.

Abbiamo parlato di:

Zeus e la nascita degli Dei

Luc Ferry e AA.VV.

Traduzione di Luca Blengino

Star Comics, 2025

168 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9788822657138