X-Men: Inde Navarrette e il suo tocco personale per Rogue

In una lunga intervista concessa a The Hollywood Reporter in cui ha ripercorso il successo di Obsession e l’essere diventata una delle attrici più richieste di Hollywood, l’attrice Inde Navarrette ha accennato al prossimo futuro riferendosi in particolare al nuovo film degli X-Men per i Marvel Studios, dove interpreterà il ruolo di Rogue.

Credo che il futuro richieda un grande impegno e concentrazione: mi trovo in una fase cruciale della mia carriera in cui posso farla durare il più a lungo possibile oppure buttare tutto all’aria. Voglio scegliere con estrema cura i miei prossimi passi per consolidare davvero ciò che desidero fare in questo settore. E quello che voglio fare è interpretare personaggi che siano persone vere, autentiche e frutto di una profonda riflessione. Inoltre, per certi ruoli, voglio proprio non sembrare me stessa. Mi sono legata al progetto The Waffle House Index (film per Apple Films che la vedrà produttrice e tra i protagonisti ndr) e, per quel personaggio, vorrei davvero prendere o perdere molto peso, farmi dei piercing alle sopracciglia, magari rasarmi a zero: fare insomma tutto il possibile per apparire diversa. Perché riconosco che la recitazione offre la libertà di essere una persona completamente diversa – come nel caso di Rogue, ovvero Anna Marie – rendendo omaggio e rispettando gli incredibili sceneggiatori della Marvel; il tutto sotto la regia di Jake Schreier, prendendo la loro visione, aggiungendoci il mio tocco personale e partendo da lì!