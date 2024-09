What If…? immagina i Fantastici Quattro in chiave Disney

Marvel Comics ha annunciato l’uscita, prevista per il mese di gennaio, di un nuovo One Shot di What If..? che immagina cosa sarebbe successo se Topolino, Paperino, Minnie e Pippo fossero diventati i Fantastici Quattro.

Scritto da Ricccardo Secchi e Steve Behling e disegnato da Lorenzo Pastrovicchio, Marvel & Disney: What If…? Mickey & Friends Became the Fantastic Four’ #1 vedrà i quattro iconici personaggi Disney ottenere i poteri grazie a una tempesta cosmica e affrontare la loro prima leggendaria battaglia contro l’Uomo Talpa con le medesime abilità delle loro controparti del Marvel Universe.

Dell’albo saranno realizzate delle variant cover disegnate da Phil Noto e Chrissie Zullo.