Tower Dungeon: il ritorno dark fantasy di Tsutomu Nihei

Un mago malvagio, una principessa rinchiusa in una torre maledetta e un giovane eroe di estrazione popolare. L’incipit di Tower Dungeon, esordio fantasy di Tsutomu Nihei (Blame!, Abara, Knights of Sidonia) non potrebbe essere più classico. Se da un lato una trama così familiare potrebbe non essere particolarmente emozionante o invitante, essa permette di “ancorare” il lettore alle certezze del genere, concedendo di conseguenza molta libertà nel centellinare dialoghi e informazioni e mettendo in scena un world building che si prende il suo tempo. I personaggi introdotti in questi primi capitoli sono infatti di poche parole, ma comunque sufficienti per dargli un’identità ben definita e far emergere i primi misteri.

Il concept dei mostri, dei cavalieri e delle armature strizza l’occhio a un immaginario ormai divenuto standard grazie a titoli come Berserk e a giochi come i vari Dark Souls e Elden Ring, tuttavia Nihei non si limita a riproporre un’estetica codificata, ma la rielabora secondo il suo stile: in particolare spiccano l’utilizzo delle campiture bianche e di un marcato contrasto bianco/nero mentre, nelle creature, si può notare una tendenza nel mescolare strutture affusolate e “ossee” ad elementi gelatinosi e tentacolari. Come nel precedente Knights of Sidonia, prosegue quindi l’evoluzione del tratto dell’autore verso una sintesi sempre più estrema che, in alcuni passaggi, ricorda una versione giapponese di Mike Mignola.

Nota di spicco sono inoltre le strutture architettoniche e l’utilizzo dello spazio, soprattutto verticale. Non solo si vede uno studio attento dei certi elementi dei castelli europei, ma il controllo magistrale su prospettive e spazi genera un senso di vertigine unico e straniante. Infine, è bene notare come il lavoro del mangaka e dei suoi assistenti brilli anche per la cura dedicata al disegnare a mano tutto quello che vediamo sulla tavola, probabilmente senza photo referencing (o, quanto meno, senza che questi siano troppo evidenti).

Tower Dungeon #1 è dunque un esordio che parte da basi familiari eppure intriganti, lasciando al suo autore la libertà assoluta di esprimere le proprie doti grafiche, sintetiche e narrative.

Abbiamo parlato di:

Tower Dungeon

Tsutomu Nihei

Traduzione di Giacomo Calorio

Planet Manga, 2025

160 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,00 €

ISBN: 9791221923506