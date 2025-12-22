Spider-Man: Un Nuovo Universo – Canzone inedita di Hailee Steinfeld per il film diffusa online

Una canzone inedita intitolata Put it in Words, cantata dall’attrice Hailee Steinfeld per Spider-Man: Into the Spider-Verse, pellicola in cui questa presta la propria voce al personaggio di Gwen Stacy, è stata diffusa online.
La canzone, che si può ascoltare integralmente su YouTube, era stata realizzata per la colonna sonora del film vincitore del Premio Oscar, ma alla fine non è stata inclusa nonostante la stessa Steinfeld canti per la Republic Records, etichetta che poi distribuì la soundtrack.