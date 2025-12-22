Spider-Man: Un Nuovo Universo – Canzone inedita di Hailee Steinfeld per il film diffusa online

22 Dicembre 2025
di
Una canzone dell'attrice originariamente realizzata per la colonna sonora è ora disponibile online.
Haileesteinfeld spiderverse

Una canzone inedita intitolata Put it in Words, cantata dall’attrice Hailee Steinfeld per Spider-Man: Into the Spider-Verse, pellicola in cui questa presta la propria voce al personaggio di Gwen Stacy, è stata diffusa online.

La canzone, che si può ascoltare integralmente su YouTube, era stata realizzata per la colonna sonora del film vincitore del Premio Oscar, ma alla fine non è stata inclusa nonostante la stessa Steinfeld canti per la Republic Records, etichetta che poi distribuì la soundtrack.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli