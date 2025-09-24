Profondissima Press annuncia la graphic novel “Chauld Pelvis” di Barillari e Giovannini

la redazione di Profondissima Press annuncia Chaud Pelvis di Tobia Barilari e Giacomo Giovannini, la pubblicazione più recente della casa editrice indipendente. Il libro verrà presentato ufficialmente durante il Treviso Comic Book Festival (28-29 settembre) allo stand Profondissima, ospitato all’Inkitchen del Museo Nazionale Collezione Salce.

Terzo volume della collana “Bivacco” dedicata a graphic novel lunghi e autoconclusivi, Chaud Pelvis, prende il nome dall’uomo bambino protagonista della storia e rimanda a una storia profondamente carnale.

Nel cuore selvaggio del Montefeltro si anima un racconto grottesco: un uomo nato adulto dal ventre della terra intraprende un viaggio alla ricerca di se stesso. Immerso nella natura incontaminata il protagonista sviluppa con essa un rapporto diretto e istintivo: guidato dal proprio pene come se fosse una bussola, l’uomo entra in relazione con piante e animali, sperimentandone i loro cicli vitali attraverso un contatto fisico e

sessuale, succhiando mammelle bovine e infilando il sesso in cavità vegetali. In questo abbandono al selvatico si disvela anche una natura umana: corporea e desiderante, guidata dall’istinto e dal bisogno onesto di calore e armonia con ciò che lo circonda. Ma questa natura umana, indissolubilmente intrecciata con la natura selvaggia, si rivela inadatta alla società contemporanea in un finale tragicomico. Qui il corpo nudo di

Chaud Pelvis diventa oggetto di derisione e scandalo: ciò che per lui è espressione della sua libertà viene giudicato immorale, inaccettabile, persino disgustoso.

Una parabola arcaica quanto attuale. Un racconto di formazione anticonvenzionale si snoda nelle pagine di questo fumetto. Gli stili propri dei due autori, che si alternano armonicamente tra vignette dal tratto istintivo e paesaggi silenziosi realizzati a pastello, accompagnano il lettore in una parabola tanto arcaica quanto attuale, mettendo a nudo il corpo e il mito, la natura e la pulsione, la tenerezza e la vergogna. Una risata amara e ancestrale tra le foglie.

Gli autori di Chaud Pelvis

Tobia Barilari nasce a Pesaro nel 2002. Dopo essersi diplomato, nel 2022 frequenta il Corso di Perfezionamento di Disegno Animato a Urbino. Attualmente studia Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dedicandosi inoltre alla produzione del suo primo libro a fumetti Eremiti.

Giacomo Giovannini nasce a San Marino nel 2002. Dopo essersi diplomato, nel 2022 frequenta il Corso di Perfezionamento di Disegno Animato a Urbino. Nel 2023 realizza il suo primo cortometraggio Deorsificazione, con il quale partecipa a vari festival italiani, e riceve la menzione speciale “I AM prize” di Alma Animatori. Nello stesso anno lavora come animatore per il film Invelle di Simone Massi. Nel 2025 continua la ricerca animata fondando “Osso Collettivo” con Marco Ceccolini, Anastasia Ghenghini e Paola Boccarossa, con cui porta avanti nuovi progetti. Attualmente studia Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Profondissima Press è una casa editrice indipendente nata a Bologna nel 2018 come rivista autoprodotta. Inizialmente strutturata come un contenitore collettivo di fumetti, poesie, articoli, illustrazioni e fotoromanzi, ha dato spazio tanto ad autori e autrici affermati/e quanto a nuove voci. Nel 2023, dopo anni di esperienza nell’autoproduzione, Profondissima si costituisce come associazione culturale e avvia il progetto editoriale Profondissima Press, che nello stesso anno pubblica il suo primo titolo: TÖLT, rito di iniziazione.