Pages Not Found (Rosa)

Il mondo di Giulia Rosa si sprigiona irruente da pagine dal formato quadrato, familiare, che subito traccia un collegamento fra online e offline. La forza delle tavole su carta però è diversa rispetto a quella di Instagram, sottoposta alla voracità dello scroll: il peso di illustrazione e didascalia cambia, le parole si fanno più affilate e pungenti.

Pages not found sembra un libro da leggere in un momento di intimità quasi sacra, in cui si è prontə per lo specchio che potrebbe affiorare da queste pagine fatte di surrealismo, colore, e vita. La sensazione che si sprigiona è di coraggiosa fragilità e parecchio dolore. Fin dalla dedica, sfidante: “A tutti i nodi che vengono al pettine” – chissà quanti ne abbiamo da condividere.

La lettura continua fra 28 capitoli di episodi quotidiani, paesaggi e dislivelli emozionali. Si possono attraversare anche in modo casuale: ognuno ha una diversa forza evocativa, è attivatore dai tratti universali. La palette pastello dalla texture ruvida si intensifica in alcune tavole fatte di ocra, rossi-bordeaux, verdoni e nero.

Giulia Rosa conferma la capacità di leggere nel profondo e avere il coraggio di incarnarlo con lirismo, condividerlo anche quando si fa scomodo. Una capacità potente e che trova riscontro nell’attuale popolarità online, sia per il pubblico diretto che per le numerose condivisioni internazionali.



Abbiamo parlato di:

Pages Not Found

Giulia Rosa

ITA/EN

Hop! Edizioni, 2021

200 pagine, brossurato, colori – 20,00 €

ISBN: 9788897698548





Estratto da Pages Not Found: Eating/Mangiare

Pages Not Found: Believing/Credere 1

Pages Not Found: Believing/Credere 2

Pages Not Found: Believing/Credere 3

Pages Not Found: Believing/Credere 4