One Shot comic: “Hamleth” di Cristiano Brignola e Bjorn Giordano

Lo Spazio Bianco presenta Hamleth, one shot nato dalla collaborazione tra il fumettista Bjorn Giordano, autore dei disegni, e lo sceneggiatore Cristiano Brignola. Un fumetto che miscela la drammatica narrativa di Shakespeare con la famosa saga videoludica di Dark Soul.

Il Re è morto.

La Regina ha sposato il suo assassino, provocando l’arrivo degli Orrori nel regno di Danimarca. Tra chi è morto e chi è stato posseduto, i pochi e spaventati sudditi rimasti umani sono dominati da un’aristocrazia di creature abominevoli. Ma forse abominevole, quest’aristocrazia, lo era già da quando il Re era vivo.

Il Principe Amleto, un filosofo a malapena capace di sollevare la sua gigantesca spada, si trascina per le strade del Regno aizzato alla vendetta dal mostruoso e crudele spettro del padre.

Hamleth è quello che succede quando l’Amleto di Shakespeare si scontra con la saga di Dark Souls, generando incubi, cuori infranti e una costante incertezza su essere o non essere.

HAMLETH

Cristiano Brignola è nato a Bologna nel 1977. Ha scritto sceneggiature per la televisione con i Manetti Bros (Il commissario Rex), narrativa (L’estate in cui sono marcito con Moscabianca Edizioni), fumetti (Mambo Magicka Voodoo Child con Noise Press e My Little Antichrist con Jundo), librigame (Cryan per Vincent Books) e saggistica (Evangelion for Dummy (Plugs), È accaduto a Twin Peaks… ma cosa? per Dynit)