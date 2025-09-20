“Mr. Loop – Marmor Lunensis” a Multiverse Comix Mestre

Venerdì 26 settembre, a partire dalle 18, presso la fumetteria Multiverse Comix di Mestre (VE) verrà presentato Marmor Lunensis, il terzo volume della saga di Mr. Loop, realizzato da Alberto Lavoradori, Mauro Cicarè, Samuele Bruschi, Viola Ciarletti, Paola Fiordaliso, Michele Ghizzone, Nico Mancini, Rolando Cicatelli e Marcin Bardan.

Nell’anonima Metropoli ai confini del mondo i demoni impazzano più sanguinari e truculenti che mai. Mr. Loop, sempre in prima linea, lotta ostinatamente contro i famelici parassiti e gli umani che, per avidità e meschini interessi, assecondano la mostruosa genìa. L’orrida routine del ciclico stecchito da trecento anni nasconde, però, la presenza di un nuovo arrivato: un soggetto che trama nell’ombra, evitando lo scontro diretto e interessato al misterioso Marmor Lunensis.

Nel negozio di via Mestrina 48/A, in vista del Treviso Comic Book Festival 2025, le autrici e gli autori introdurranno il loro nuovo fumetto edito da In Your Face Comix.

L’ingresso sarà gratuito.