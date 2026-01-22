Marvel Comics festeggia 50 anni degli Eterni con uno speciale One-Shot

Marvel Comics, in occasione dei 50 anni de Gli Eterni, creati nel 1976 da Jack Kirby, ha annunciato l’uscita per aprile di Eternals 50th Anniversary’ #1, uno speciale one-shot realizzato da Ralph Macchio, Ethan S. Parker, Griffin Sheridan, il musicista Patrick Stump, Dale Eaglesham, Phil Noto e Michael Cho.
L’albo presenterà al suo interno racconti inediti sul gruppo di immortali e protettori della Terra, esplorando al tempo stesso la loro storia oltre a introdurre un nuovo Eterno, i cui segreti potrebbero scuotere le fondamenta dell’Universo Marvel.
Per l’occasione, lo speciale avrà quattro differenti variant cover realizzate da Dale Eaglesham.