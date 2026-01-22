Marvel Comics festeggia 50 anni degli Eterni con uno speciale One-Shot

Il gruppo di immortali eroi Marvel torna con uno speciale albo anniversario.
Marvel Comics, in occasione dei 50 anni de Gli Eterni, creati nel 1976 da Jack Kirby, ha annunciato l’uscita per aprile di Eternals 50th Anniversary’ #1, uno speciale one-shot realizzato da Ralph Macchio, Ethan S. Parker, Griffin Sheridan, il musicista Patrick Stump, Dale Eaglesham, Phil Noto e Michael Cho.

L’albo presenterà al suo interno racconti inediti sul gruppo di immortali e protettori della Terra, esplorando al tempo stesso la loro storia oltre a introdurre un nuovo Eterno, i cui segreti potrebbero scuotere le fondamenta dell’Universo Marvel.

Per l’occasione, lo speciale avrà quattro differenti variant cover realizzate da Dale Eaglesham.

