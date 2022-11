LSB20: l’omaggio di Roberta “Sakka” Sacchi

Nel 2022 Lo Spazio Bianco raggiunge il traguardo dei venti anni di attività ininterrotta sul web.

Per festeggiare questo traguardo, abbiamo chiesto ad alcune firme del fumetto di disegnare una illustrazione o una “micro storia” per le tre vignette che caratterizzano la nostra testata. In tantə hanno risposto all’appello con entusiasmo e non possiamo che ringraziarlə per la loro disponibilità.

Quello che trovate sotto è l’omaggio di Roberta “Sakka” Sacchi.

Roberta “Sakka” Sacchi

Roberta Sacchi, in arte Sakka, è un’autrice cremonese. Ha iniziato a farsi conoscere grazie alla partecipazione nel 2011 alla collettiva Futuro Anteriore, dedicata al tema della musica, nell’ambito del Napoli COMICON. In seguito ha pubblicato diversi fumetti come autrice unica con Centro Fumetto Andrea Pazienza: Il Sogno del Minotauro(2012), Eläin(2013) e Il Libro Nuovo – come la Dama e la Tigre risalirono l’Ignoto (2015). Dal 2016 inizia la collaborazione con altri editori: nell’ottobre 2016 esce Goodbye Marilyn con Beccogiallo (scritto da Francesco Barilli), mentre nel febbraio 2017 Stradivari- Genius Loci con Kleiner Flug (scritto da Michele Ginevra). Nell’aprile del 2017 è uscito il suo artbook Ninfe pubblicato dal Centro Fumetto Andrea Pazienza. Nel novembre 2017 è uscito il volume Il Giro di Vite (Edizioni Star Comics) per la collana Roberto Recchioni presenta: I Maestri del Mistero (di cui è coautrice dei disegni insieme a Cadonici e Di Virgilio su sceneggiatura di Sicchio). Ha partecipato anche ad edizioni collettive tra cui Bandierine – La storia della Resistenza a fumetti (2015 Barta Edizioni), Tales from Baule (2014 Licaoni) e Dal Risorgimento alla Resistenza (2012 Lucca Comics e Regione Toscana). Oltre a disegnare è anche tra gli insegnanti dei corsi di fumetto che da anni caratterizzano l’attività del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona.