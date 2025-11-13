Lorenzo Ghetti e una “forma” che non convince

Lorenzo Ghetti è un buon autore, in grado di fare ottime cose come già ampiamente dimostrato. Dispiace, quindi, che questa sua ultima opera risenta della stagnazione creativa che contraddistingue la maggior parte del fumetto autoriale italiano attuale. Un fumetto fermamente ancorato a pochi argomenti (la sessualità, giusto per fare un esempio pratico), di cui non si contesta certamente l’importanza, ma utilizzati così spesso, sovraesposti da risultare spesso poco incisivi nella comunicazione

Insomma, o si riesce ad azzeccare tutto e magari ne esce un titolo che ancora può sorprendere, oppure si rischia di inciampare nella banalità, come nel caso di questo libro che sembra molto meno ispirato dei precedenti dell’autore.

Già la trama non è molto originale: c’è un’isola, con una base dotata di tutti i comfort dove vivono i belli, fisicamente idonei, ma pure freddi e un poco stronzi (se proprio vogliamo dirla tutta). All’esterno vivono invece gli esploratori, più virtuosi nei sentimenti, ma che hanno forme “mostruose”, poco con cui sopravvivere e devono pure impegnarsi a difendere la base. Finché un giorno arriva la classica anomalia che sovverte l’ordine delle cose.

Anche se tante volte abbiamo già letto cose simili, è lodevole il messaggio di non aver paura del diverso, di non avere pregiudizi verso chi non è come noi, o di non avere la presunzione di stabilire quale debba essere la “forma” giusta, ma il libro è veramente troppo basico, lineare nella scrittura tanto, quanto poco efficace sul piano estetico.

La forma che mi hai dato appare purtroppo poco ispirato nei dialoghi e nelle caratterizzazioni, nel suo incedere narrativo monocorde e senza guizzi. Un peccato, perché da Ghetti ci si aspetta qualcosa di più, soprattutto se decide di muoversi nella sua comfort zone.

Un punto a favore? Può essere un buon libro didattico, ma forse non è il pubblico a cui il fumetto è indirizzato.

Abbiamo parlato di:

La forma che mi hai dato

Lorenzo Ghetti

Coconino Press, 2025

192 pagine, brossurato, colori – 20,00 €

ISBN: 9788876187483