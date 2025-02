Letture in breve #31

Shin Nosferatu di Roberto Recchioni (Edizioni BD, 2024)

Un omaggio a un personaggio iconico dell’immaginario gotico e al cinema muto, ma anche un esperimento per raccontarlo in modo nuovo, cambiandone la grammatica assieme al medium. Shin Nosferatu va letto come un esercizio di stile e giudicato come tale.

Il fumetto è costruito con tavole serrate che scorrono rapide come una pellicola attraverso lo stile identitario di Roberto Recchioni e che, dilatando lo spazio bianco tra una tavola e l’altra, affidano al lettore una grossa parte del racconto, travolgendolo in uno straniante effetto galleria, quando il paesaggio viene costruito attraverso spezzoni di luce.

Non mancano tavole interessanti in cui le silhouette quasi emergono dal nero e passaggi disturbanti che sottolineano la figura immortalata prima di un finale spiazzante che offre una lettura coraggiosa di un’icona tornata in auge al cinema all’inizio del 2025.

Un esperimento audace ma non efficace quanto altri lavori in cui Recchioni si è cimentato come autore unico.

Francesco Cascione