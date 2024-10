Letture in breve #24

Namor, il Sub-Mariner di John Byrne (Panini Comics, 2016)

L’omnibus preso in esame raccoglie Namor, the Sub-Mariner #1-18.

In questa serie, di cui è protagonista, Namor è circondato da parecchi comprimari, umani e non: John Byrne si ricollega ad altre sue gestioni supereroiche e ne approfitta per coinvolgere di volta in volta i Fantastici 4, i Vendicatori, Iron Fist… a cui aggiunge anche dei civili per costruire trame con risvolti economici e sociali interessanti.

Nonostante questo fiorire di personaggi, l’autore mette subito in chiaro quale sia l’essenza di Namor e con un espediente semplicissimo gli dona grande ricchezza, subito investita in una compagnia pronta a dominare il mercato. Il fumetto, quindi, accoglie una serie di elementi “poco supereroici” e molto realistici che però si intrecciano bene alle situazioni più fantasiose. Particolarmente apprezzabile, a tal proposito, il coinvolgimento di neonazisti e superuomini tedeschi che dà vita a un piacevole revival degli Invasori.

L’artista, che regala anche qualche scenetta piccante, resta una garanzia per quanto riguarda i disegni, per nulla invecchiati: supereroi e supereroine in gran forma, con costumi sgargianti e corpi armoniosi, affollano tavole dinamiche, spettacolari ed eleganti. In particolare il Sub-Mariner, con i suoi dilemmi e i suoi moti d’orgoglio, si eleva su tutti gli altri, sia che soffra sia che gioisca.

Federico Beghin