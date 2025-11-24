L’animazione che verrà all’American Film Market

American Film Market

Nella puntata precedente di questa rubrica abbiamo fornito un primo sguardo ai progetti di animazione presentati all’American Film Market, che restano ancora tantissimi e da approfondire, cosa che faremo in questo appuntamento.

Una tra le protagoniste principali dell’evento che si è svolto a Los Angeles è stata Red Kite Animation, società di animazione britannica con sede a Edimburgo, tornata sulla scena internazionale con la pellicola in CGI per famiglie Nessie Junior.

Scritta e diretta da Stephen Donnelly da una storia originale di Jens Opatz e Matthias Drescher, questa pellicola è attualmente in fase di sviluppo con la collaborazione della sceneggiatrice Martha MacDiarmid e la produzione prevista per il 2026. Ambientato nello spettacolare scenario delle Highlands scozzesi, il film offre una nuova prospettiva a una delle leggende più durature del mondo, quella del mostro di Loch Ness, un’icona di fascino globale e simbolo del patrimonio narrativo scozzese. Il film reinterpreta così la leggenda del mostro per una nuova generazione, mescolando umorismo, sentimento e avventura in una storia sull’amicizia, il coraggio e la magia di credere in ciò che è impossibile.

Altro interessante progetto da segnalare è Outfoxed!, avventura in 3D e computer grafica diretta da Paul Bolger che segue una famiglia di volpi urbane in viaggio verso la campagna irlandese, dove si ritrovano in fuga da un nobile locale con l’aiuto di strani animali che incontrano lungo il cammino.

La pellicola, la cui vendite internazionali sono gestite dalla francese mk2 films, è prodotta dalla irlandese Monster Entertainment e dalla Doghouse Films con sede Lussemburgo. Nel cast di doppiatori originali è da segnalare la presenza di Bono, leader del gruppo musicale degli U2, che dà la voce a Platone, il capo dei cani del nobile.

Lanciato all’AFM, e di cui Pink Parrot Media aveva acquisito i diritti di vendita mondiale (esclusi Francia e Benelux) alcuni giorni prima, è Tistou, un adattamento animato del classico romanzo francese per bambini di Maurice Druon, Tistou les Pouces Verts.

Il film è prodotto dalla francese Finalement in coproduzione con la belga Walking The Dog ed è stato presentato per la prima volta ad Annecy, dove ha vinto un Mifa Pitch Award. Tistou, attualmente in fase di sviluppo con la consegna prevista per il 2028, narra di una bambina di 8 anni con un talento magico. Il lungometraggio è stato scritto e sarà diretto da Amandine Taffin, con William Picot come produttore per Finalement, ed Eric Goossens e Anton Roeben per Walking The Dog. Tania Pinto Da Cunha e Marie Claude Beauchamp di Pink Parrot Media sono i produttori esecutivi.

Progetto di animazione che sfida la “superhero faigue” è invece la pellicola scandinava Handbook For Superheroes – Red Mask, attualmente in post-produzione da parte di SF Studios che la distribuirà nei cinema svedesi questo Natale.

Il film è diretto da Patrik Forsberg e scritto da Anoo Bhagavan. Adattato dai libri di Agnes Vahlund ed Elias Vahlund, segue Lisa, una bambina di 10 anni vittima di bullismo nella sua città in rovina, che trova un libro che le insegna a diventare una supereroina di nome Red Mask.