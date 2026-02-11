La caccia (Bjorn Giordano, Marco Stefanni – Genoa Comics Academy)

Continua la collaborazione con la Genoa Comics Academy con questo One Shot firmato Bjorn Giordano/Marco Stefanni.

La caccia

Marco Stefanni

Nei primi anni del 2000 collabora con diverse testate underground e webzine, tra tutte Cartaigienicaweb e Fatece Largo, che sfocia nella pubblicazione di Mr Smut, la vita puzza su testi di Fabrizio Fassio.

Dopo svariati anni passati a lavorare come Character Design nel mondo videoludico presso Xplored, da una decina d’anni torna al fumetto: nel 2017 vince il primo premio del festival H.C. Andersen di Sestri Levante con il graphic novel per bambini 40 Settimane realizzato con il suo amico GianLuca Malberti; nel 2023 pubblica Winter Slave per Emmetre Edizioni, su testi di Manuel Martorana; nel 2024 approda nel mercato franco/belga con Michelle edito da Kalopsia, su testi di Marco Sonseri.

Da diversi anni collabora con la rivista per ragazzini “ClubNET” e disegna le strisce umoristiche de “l’Ingegner Pino” che appaiono sulla rivista Lo strutturista.