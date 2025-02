Online la prevendita di Verderame

Fino al 2 marzo è possibile preordinare sul sito di Sputnik Press Verderame, nuova opera di Marco Taddei e Samuele Canestrari, che tornano in coppia dopo l’acclamato Il battesimo del porco.

Verderame è il filo conduttore di una narrazione che si svolge in un mondo post-provinciale, abitato da personaggi sospesi tra l’estetica di Blade Runner e l’essenza cruda dei film pasoliniani. Questi esseri, presi dalla strada e immersi nell’ultima apocalisse della Terra, rappresentano la proiezione del nostro presente: un’umanità che non guarda al futuro, ma lo rigetta, pur essendo già immersa in esso. Verderame, un cane enigmatico, vaga tra le rovine del vecchio mondo e la sua fine, già avvenuta ma ignorata da tutti. Un cane contro il mondo, un mondo contro Dio, un dio contro se stesso.

Il volume sarà in bianco e nero, 200 pagine in formato 17 x 24 cm. Per chi acquista in pre-order anche una stampa serigrafata e firmata.