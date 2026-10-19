Inde Navarrette: “Innamorata degli X-Men grazie ad Anna Paquin”

19 Ottobre 2026
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L'attrice di Obsession continua a dimostrarsi entusiasia per il ruolo di Rogue.
Navarrette paquin xmen

Intervistata a ridosso dell’Academy Museum Gala, l’attrice Inde Navarrette è nuovamente intervenuta parlando del suo prossimo ruolo come Rogue nel nuovo film degli X-Men targato Marvel Studios.

L’attrice di Obsession ha sottolineato di sentirsi orgogliosa di continuare il percorso della collega Anna Paquin, che rivestì il ruolo della mutante nella vecchia trilogia targata Fox, confermando di non aver avuto una corrispondenza diretta con la Paquin, ritenendo però che questa sia iniziata quando ha visto per la prima volta il film degli X-Men diretto da Bryan Singer

Mi sento legata ad Anna Paquin fin da quando ero piccola, quando mi sono innamorata dei film degli X-Men in generale, e vedo che ha offerto una performance così straordinaria… e sono orgogliosa di presentare il prossimo capitolo di questo personaggio.

Riguardo al training per il film, Navarrette ha detto che è una buona scusa per andare in palestra.

Ho sempre desiderato prendere parte a questo genere di cose. Penso che sia anche un’ottima scusa per andare in palestra. Sono la persona più pigra al mondo e sono molto entusiasta di alzarmi e muovere il corpo.

Il film sugli X-Men, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà alla regia Jake Schreier per una uscita il 5 maggio 2028.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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