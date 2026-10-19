Inde Navarrette: “Innamorata degli X-Men grazie ad Anna Paquin”

Intervistata a ridosso dell’Academy Museum Gala, l’attrice Inde Navarrette è nuovamente intervenuta parlando del suo prossimo ruolo come Rogue nel nuovo film degli X-Men targato Marvel Studios.

L’attrice di Obsession ha sottolineato di sentirsi orgogliosa di continuare il percorso della collega Anna Paquin, che rivestì il ruolo della mutante nella vecchia trilogia targata Fox, confermando di non aver avuto una corrispondenza diretta con la Paquin, ritenendo però che questa sia iniziata quando ha visto per la prima volta il film degli X-Men diretto da Bryan Singer.

Mi sento legata ad Anna Paquin fin da quando ero piccola, quando mi sono innamorata dei film degli X-Men in generale, e vedo che ha offerto una performance così straordinaria… e sono orgogliosa di presentare il prossimo capitolo di questo personaggio.

Riguardo al training per il film, Navarrette ha detto che è una buona scusa per andare in palestra.

Ho sempre desiderato prendere parte a questo genere di cose. Penso che sia anche un’ottima scusa per andare in palestra. Sono la persona più pigra al mondo e sono molto entusiasta di alzarmi e muovere il corpo.

Il film sugli X-Men, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà alla regia Jake Schreier per una uscita il 5 maggio 2028.