Impenetrabile: il coraggio del proprio corpo

Che cosa succede quando un corpo diventa improvvisamente “impenetrabile”? Quando, da un giorno all’altro, il proprio desiderio sessuale scompare e avere dei rapporti diventa doloroso, difficile e, soprattutto, non se ne capisce la ragione? Alix Garin, giovanissima autrice belga, già tradotta in Italia da Bao Publishing con la sua prima opere Non mi dimenticare, si conferma capace di portare all’attenzione del lettore temi autobiografici e intensi quanto ostici.

In questa corposa graphic novel, l’autrice ci racconta cosa significa affrontare la dimensione più nascosta e sconosciuta della propria intimità e sessualità. Una dimensione che spesso, per paura, imbarazzo o semplice mancanza di consapevolezza, finiamo per trascurare e non considerare, costringendoci a sopportare dolori e a sottrarci ai piaceri, sacrificando momenti, persone, possibili sprazzi di felicità.

A 24 anni Alix Garin decide di intraprendere un itinerario complesso, lungo e poco esplorato, per riappropriarsi della propria sessualità e guarire dalla vaginite che le è stata, non senza difficoltà, diagnosticata. Racconta tutto questo in un fumetto importante che non risparmia verità intime e fastidiose, a partire dalle iniziali reticenze: prendere coscienza del proprio problema, parlarne con il proprio compagno, iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di aiuto. Una ricerca che porta la protagonista a confrontarsi con una serie di figure – una sessuologa, una ginecologa, una psicologa – e a trovarsi alle prese con farmaci, terapie e cliniche specializzate.

Contemporaneamente, Alix inizia a sentire il bisogno di provare sensazioni nuove, esperienze diverse, a ritagliarsi di spazi autonomi di vita. L’amore per il suo compagno, mai messo in dubbio, diventa una sorta di prigione. Nonostante la fiducia e la complicità che li lega, la coppia sprofonda in un vortice di silenzio e di taciti rimproveri.

Nello sviluppare questa narrazione così complessa, personale e impudica il disegno non può fare altro che concentrarsi sul corpo, un corpo nudo e una testa nuda, che appaiono spesso attraversati da mani scure che ne sottolineano la vulnerabilità.

Un corpo che non è un guscio vuoto ma che è vivificato da una minuscola fiamma, quella di un desiderio così labile da dover far riemergere e proteggere. Le splash page sono utilizzate spesso per mettere in rilievo la solitudine della protagonista: seduta sul bordo di un iceberg o di un trampolino, in una stanza le cui pareti sono ricoperte da crepe, immersa in acque profonde, trattenuta da ragnatele invisibili, che devono essere spezzate ad ogni costo.

La costruzione delle pagine è varia, sia nell’uso estremamente sintetico del segno, sia delle tonalità dei colori, e si serve di molteplici metafore visive nella rappresentazione con dei sentimenti che attraversano l’autrice. I volti tendono all’espressionismo del cartoon giapponese e riescono con grande leggerezza a rendere noti quelli che sono gli umori dei personaggi.

Alla fine del suo percorso, Alix riesce ad andare in profondità al punto da far riemergere la causa del suo dolore. Finisce così per trovarsi davanti ad un bivio: lasciare che il dolore la schiacci e la annienti, oppure trovare la forza di processarlo, destrutturando le proprie certezze sul sesso, sulla monogamia, sulle relazioni.

La protagonista di questo libro ci mostra in questo lungo viaggio che per non mettere da parte il nostro corpo e rinunciare ai nostri desideri, è necessario a volte mettere in discussione quelli che percepiamo come obblighi imposti dalla società: solo così si può trovare il proprio modo per sentire il proprio corpo e sconfiggere il dolore.

Abbiamo parlato di:

Impenetrabile

Alix Garin

Traduzione di Francesco Savino

Bao Publishing, 2025

300 pagine, cartonato, colore – 29,00 €

ISBN: 97912562111