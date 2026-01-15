Il tenue colore della fine: un post-apocalittico intimo e malinconico

Sayu è una ragazza che vaga in un mondo desolato post-apocalittico con il compito di cercare tracce di possibili sopravvissuti ad un misterioso miasma che ha colpito la Terra in seguito all’attacco di spaventose creature aliene.

Il manga di Haruo Iwamune gioca con i grandi spazi e le ambientazioni di un mondo deserto e decadente, ispirandosi alle imponenti costruzioni architettoniche di BLAME!, il celebre manga post-apocalittico del maestro Tsutomu Nihei.

Laddove Nihei si serviva dei grandi spazi e delle architetture immense per mostrare al lettore un mondo che aveva ormai superato la dimensione umana, Iwamune ne offre una lettura più intima e malinconica.

Sayu esplora i luoghi di un’umanità perduta e, nel mentre, la narrazione rallenta e l’azione si riduce al minimo, offrendo uno sguardo contemplativo sulle emozioni che nel passato albergavano in quegli spazi.

La condizione di chi contrae la malattia rispecchia l’atmosfera sospesa di questa narrazione: i corpi delle persone che ne sono colpite non possono decomporsi, rimanendo immutabili nel tempo.

La protagonista, accompagnata da un grazioso animaletto che è tutta la sua famiglia, vive la sua missione non come un’eroina, bensì come un’abitudine: un lavoro fatto di silenzi e routine quotidiana, scandita anche dalla natura episodica della narrazione.

Le tavole infatti sono spesso attraversate da lunghe sequenze mute in cui non accade nulla di significativo, se non la scoperta di un nuovo angolo di mondo da esplorare.

Disseminando piccole informazioni qua e là, il manga lascia intravedere qualche indizio sui fatti che hanno portato all’estinzione del genere umano, su cui probabilmente la storia si concentrerà più avanti.

Arrivato in Giappone già al quarto volume, il manga di Haruo Iwamune appare molto promettente per gli amanti della fantascienza post-apocalittica e soprattutto per chi ama le opere di Nihei, qui reinterpretato senza perdere la propria, peculiare identità.

Abbiamo parlato di:

Il tenue colore della fine – mission in the apocalypse #1

Haruo Iwamune

Traduzione di Alice Massa

Panini Comics, Dicembre 2025

224 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,90€

ISBN: 9791221933604