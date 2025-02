“I primi anni” di Batman: tra storia e serialità editoriale

Tra le innumerevoli storie dedicate al cavaliere oscuro, non c’è dubbio che ve ne siano alcune che hanno cambiato non solo la percezione e gli archetipi di riferimento del personaggio, ma anche il medium in quanto tale.

La tremenda versatilità dell’idea originale, un ragazzo rimasto orfano dei genitori a causa di una rapina andata male che giura non vendetta ma giustizia per Gotham e per chi soffre come lui, ha reso e rende tutt’ora possibile innumerevoli riletture del mito dell’uomo pipistrello.

Batman – I primi anni, che raccoglie le storie che teoricamente ne definiscono i primi tre anni in un volume di pregio, ci porta a esplorare il personaggio da più punti di vista, tra passaggi obbligati fondamentali e storie che in parte sono diventate marginali negli anni.

Batman – Anno Uno

La prima di queste storie è un classico che non ha bisogno di presentazioni: Batman – Anno Uno, sceneggiato da Frank Miller con le tavole di David Mazzucchelli, è un punto di partenza obbligato per conoscere il cavaliere oscuro. Questa origin story, inizialmente pubblicata sulle pagine del mensile Batman (dal n. 404 al 407, del 1987), aveva lo scopo di rilanciare il personaggio fornendo un nuovo punto di partenza post “crisi sulle terre infinite“, il primo grande evento DC che aveva lo scopo di mettere ordine nella vasta e ormai caotica continuity DC. Il team creativo scelto per rilanciare il personaggio (Miller e Mazzucchelli avevano già lavorato insieme con ottimi risultati su Daredevil Born again l’anno prima) aveva qui l’annoso compito di rendere nuovamente appetibile un pilastro della DC in un periodo in cui opere come Il ritorno del cavaliere oscuro (sempre di Miller, del 1986) garantivano non solo nuovo traino al personaggio, ma soprattutto alla testata di riferimento .

Anno Uno si inserisce nell’immensa mitologia batmaniana con un approccio rispettoso e al tempo stesso originale, mantenendo elementi caratterizzanti (quali la morte dei genitori come scintilla che accenderà la fiamma di giustizia) rilegandoli però a brevi flashback che forniscono un adeguato contorno senza risultare narrativamente soverchianti. Miller si focalizza invece su come questo Batman, un ragazzo di 25 anni, decida di realizzare il “progetto” supereroistico con tutte le conseguenze che derivano dall’inesperienza sul campo e dall’irruenza che caratterizzano il personaggio in questa lettura, ben diversa dall’immagine navigata e scafata che lo stesso Miller restituisce ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro.

Un altro aspetto che ha reso Anno Uno un classico imprescindibile è dovuto all’utilizzo di un personaggio come Gordon, che parallelamente al pipistrello “nasce” come figura positiva in questa Gotham City pulp piena di criminalità e corruzione. In questa riscrittura viene infatti trasferito da Chicago dopo degli screzi con i colleghi (si intuisce leggendo tra le righe che Gordon abbia denunciato degli agenti corrotti) e funge da contraltare “legale” a Batman: entrambi condividono gli stessi ideali e scopi e fanno di tutto per vederli realizzati. L’ottima sceneggiatura si sposa con la rappresentazione di una Gotham sporca e vissuta, in cui il male assume i connotati della criminalità organizzata che si insidia ovunque, tracciando un solco nell’immaginario successivo del personaggio così potente ed efficace da aver influenzato l’eroe a tutto tondo, risultando fonte di ispirazione sia nel fumetto che nei vari adattamenti cinematografici che si sono susseguiti negli anni.

La stessa estetica di Mazzucchelli è stata più volte omaggiata e ripresa, con opere che hanno cercato di tracciare un fil rouge con Anno uno, , da ultima proprio la gestione di Tom King in cui si sono alternati artisti come Jorge Fornes e Lee Weeks.

Batman – Anno Due

Nel solco di questa operazione di riscrittura e svecchiamento si inserisce anche Batman – Anno Due, miniserie sceneggiata da Mike W. Barr e disegnato da Alan Davis nel primo numero ) e Todd McFarlane. Questa miniserie, pensata inizialmente come lavoro autonomo di Barr slegato dalla continuity, col titolo di Batman: 1980, venne poi rinominata per farla coincidere con l’uscita di Anno Uno, dato che Anno Due uscì originariamente sulla testata iconica del pipistrello, Detective Comics (dal n. 575 al 578, sempre del 1987).

Questo passaggio, apparentemente irrilevante, risulta importante sia per come è stata pensata la storia, che per le conseguenze narrative derivanti. Barr presenta al lettore una Gotham e un Batman per certi aspetti inediti: la prima assume un aspetto estremamente decadente a causa del ritorno di un vecchio vigilante estremamente violento, il Mietitore; il secondo affronta, a causa del redivivo vigilante, una spirale morale discendente lontana da tutti i canoni fondanti del personaggio fino a quel momento. In questa storia, nonostante il titolo, ci si trova in un contesto in buona parte diverso: l’estetica è completamente diversa da quella di Anno Uno, abbandonando lo stile realistico di Mazzucchelli in favore di un approccio più classico e in linea con i comics del periodo. Assenti anche riferimenti di rilievo all’opera precedente, soprattutto considerando che il finale di Anno Uno richiama esplicitamente il primo incontro fumettistico con Joker, che logicamente avrebbe dovuto essere il villain del sequel. Com’era lecito aspettarsi, L’utilizzo “forzato” di un elseworld inserito in quella che avrebbe dovuto essere la nuova linea narrativa principale ha portato con sé numerose critiche.

Se infatti da un lato la modernizzazione del personaggio del Mietitore è risultata solida e stilisticamente al passo coi tempi, l’aspetto morale e il conseguente dilemma (che Batman affronta nel momento in cui decide di impugnare un’arma da fuoco) diedero vita a un controaltare accolto tiepidamente. Già opere come Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Miller avevano posto sotto i riflettori le numerose sfaccettature morali della crociata e, soprattutto, uno degli elementi caratterizzanti il codice morale di Batman: la sacralità della vita e la regola di non uccidere mai. Questo “comandamento” viene qui messo a dura prova non solo nel momento in cui l’eroe decide di degradarsi scendendo a patti col sottobosco criminale, ma soprattutto nel momento in cui decide di usare la pistola che anni prima aveva stroncato la vita dei genitori, per affrontare sia il Mietitore che Joe Chill, assassino dei coniugi Wayne, che si ritrova qui nell’improbabile ruolo di compagno d’armi di Batman. L’alleanza con la criminalità organizzata risulta inoltre ancora più stridente nel momento in cui si considera che proprio nella storia teoricamente precedente, Anno Uno, Batman aveva apertamente dichiarato guerra a quella stessa criminalità in una delle pagine di Mazzucchelli più iconiche dell’intera serie.

Dopo Batman – Anno Due, Barr aggiunge uno one-shot intitolato Full Circle (contenuto nel volume), pubblicato nel 1991 che riprende non solo il personaggio del Mietitore, qui alla sua terza incarnazione, ma anche il personaggio di Chill e della sua eredità. Lo scopo della storia, individuabile già dal titolo, era di chiudere un cerchio, seppur il finale della prima opera di Barr non lasciasse molto spazio all’immaginazione per eventuali sviluppi successivi. Il risultato è, anche in questo caso, non particolarmente soddisfacente. Se però nel caso di Anno Due ciò che non funziona è dovuto al collegamento con l’opera di Miller e Mazzucchelli, risultando invece perfettamente godibile come volume a sé stante, in questo one-shot a non funzionare è proprio la storia. La premessa narrativa pecca di ingenuità, con un cattivo per nulla ispirato e bidimensionale, rendendo il tutto apprezzabile solo per il ritorno alle matite di Alan Davis. Anche l’idea di creare un rapporto padre-figlio che si snoda tra la storia precedente e questo one-shot non funziona benissimo, con Robin che rappresenta l’elemento di collegamento per Batman, contrapposto alla famiglia di Chill che ne segue l’eredità criminale. Questa aggiunta risulta indubbiamente apprezzabile nel contesto del volume, ma trascurabile per qualsiasi altra ragione.

Batman: Anno Tre

Completa il volume Batman: Anno Tre, scritto da Marv Wolfman e disegnato da Pat Broderick, pubblicato inizialmente sulla testata Batman (dal n. 436 al 439, del 1989) in cui si esplorano le origini del primo Robin e il suo rapporto con Batman. Nonostante la scelta di utilizzare questo nome, questo mini-arco narrativo presenta numerose differenze con le prime due annate, dovute soprattutto alla sua diversa collocazione narrativa all’interno della trama generale portata avanti sulla testata. Se infatti Anno Uno e Anno Due aprivano delle parentesi in cui si inserivano queste storie, la sceneggiatura imbastita da Wolfman si posiziona invece nella serialità del personaggio con tutto ciò che ne consegue anche a livello di riferimenti e di conoscenze pregresse richieste per poter comprendere appieno il tutto.

Il terzo anno del titolo viene esplorato solo in parte e tramite flashback: Nightwing ricorda il suo primo anno da Robin e l’omicidio dei suoi genitori per mano di Tony Zucco, boss locale della mafia che estorceva denaro al Circo Haly in cui Dick e famiglia si esibivano come i “Grayson volanti”.

La centralità di Nightwing in questa storia è dovuta principalmente a due elementi: da un lato, la possibilità per Zucco di poter ottenere la libertà vigilata ed essere scarcerato come scintilla capace di riaccendere il conflitto con l’eroe; dall’altro, e questo è l’elemento che effettivamente si inserisce nella serialità e che potrebbe risultare incomprensibile a chi non conosce le varie storie del personaggio, Batman si ritrova ancora una volta a essere preda dei suoi demoni interiori a causa della morte di Jason Todd, il secondo Robin, cominciando a essere sempre più sconsiderato e brutale.

Questa storia è uno degli snodi di passaggio che si inseriscono nell’elaborazione del lutto da parte di Batman, con un processo di distruzione e autodistruzione che vedrà il suo pieno sviluppo con l’inizio dell’arco narrativo immediatamente successivo, Un posto solitario dove morire, in cui fa la comparsa il terzo Robin, Tim Drake, che riuscirà a tirare fuori da questo vortice un cavaliere oscuro ormai mentalmente a pezzi.

Anno Tre mette quindi in scena numerosi conflitti, tanto esteriori quanto interiori, che non trovano in realtà una narrazione coerente all’interno del volume, come erroneamente si potrebbe ritenere. Il leitmotiv che infatti potrebbe collegare le storie è da riferirsi esclusivamente al nome, non trovando nelle successive un riscontro pratico che faccia intuire dei potenziali collegamenti. Lo stesso Anno Tre si focalizza in realtà più sul primo anno di Robin e sulle sue origini che sull’attività di Batman nel suo terzo anno, con la scelta di questo nome dovuta probabilmente al fatto che l’editor in tutti e tre i casi era Dennis O’Neil.

I veri eredi di Anno Uno

Una lettura indubbiamente più calzante e che si inserisce nel solco di quanto iniziato da Miller e Mazzucchelli è da individuare nelle opere di Jeph Loeb e Tim Sale, che con Il lungo Halloween prima e Vittoria oscura poi, hanno di fatto approfondito i primi anni di attività del pipistrello in relazione sia alla criminalità organizzata, qui effettivamente collegata ad Anno Uno, che ai rapporti che poi Batman intesserà con i celebri personaggi secondari che ne hanno fatto la storia (tra cui Gordon, Catwoman e lo stesso Dick Grayson adolescente).

La crisi infinita della (dis)Continuity

Appurato il contenuto abbastanza eterogeneo del volume, una volta completata la lettura sorge spontaneo domandarsi due cose: se queste storie facciano parte dell’immensa storia editoriale in quanto inserite nella continuity principale o meno e se siano fondamentali (e consigliate) per un primo approccio al personaggio. Se infatti, generalmente, le storie DC Comics targate come “Anno uno” risultino un ottimo punto di partenza, in questo caso il rischio di confondere il lettore è abbastanza elevato. La questione “continuity” è di fatto spinosa a causa dei numerosi elementi che la influenzano e modificano.

Anno Uno è stato per molto tempo un caposaldo delle origini del personaggio, creando un vero e proprio spartiacque narrativo che ha generato una pletora di storie che, in modo più o meno diretto, lo citavano come punto di partenza. Anno Due, accolto più tiepidamente rispetto al primo, per alcuni anni ha effettivamente fatto parte della continuity del personaggio, fino agli eventi di Ora Zero: Crisi nel tempo, del 1994, in cui le origini di Batman vengono fondamentalmente sovrascritte eliminando questa storia dalla serialità principale, con un batman più vicino a essere presentato come leggenda metropolitana. Ora Zero influenza anche quanto visto in Anno Tre, sfruttando una trama poco approfondita su Dick Grayson per far sì che nel nuovo universo risultasse come legalmente adottato da Bruce Wayne. Ulteriori elementi di Anno Tre verranno inoltre sovrascritti in modo soft dal lavoro effettuato da Loeb e Sale, facendo da base per le storie successive inserite nella serialità principale.

Per un ristretto lasso temporale anche Anno Uno risultò una serie “fuori” continuity, a seguito del lavoro realizzato da Scott Snyder e Greg Capullo con Batman – Anno zero. L’evento faceva parte dell’iniziativa The New 52 , con l’intento di creare una storia che, seppur con spunti evidenti da Anno Uno, ne risultasse in realtà svincolata. Se quindi, anche in questo caso, un evento successivo sembra riscrivere la storia precedente, con l’avvento dell’iniziativa Rinascita elementi di Anno Uno vengono gradualmente reintrodotti nella continuity principale del personaggio.

A oggi le storie, esclusa la parentesi di Anno Tre, hanno comunque un meritato e giustificato seguito. Oltre a quanto detto su Anno Uno, va evidenziato come anche Anno Due sia risultata particolarmente influente sul personaggio in più di un contesto. La maschera del Fantasma, film animato del 1993 che riprende le atmosfere e i personaggi della fortunata serie animata del 1992, si ispira enormemente alla storia di Barr, prendendosi ovviamente delle libertà creative che mantengono però intatto il nucleo narrativo dell’opera. Chiude simpaticamente il cerchio quanto compiuto da Tom King nel 2021 con la sua miniserie Batman/Catwoman, in cui inserisce, seppur in una storia che esula dalla continuity, il personaggio del fantasma visto nel lungometraggio animato, con colpi di scena e ramificazioni interessanti e per nulla scontate.

Per quanto riguarda invece la seconda e ultima domanda, ossia se siano storie consigliate e/o fondamentali per conoscere il personaggio e approcciarsi a un universo potenzialmente sconfinato, la risposta non può che essere prevalentemente negativa. Solo Anno Uno fornisce infatti del materiale ottimale per cominciare ad addentrarsi nel ben più vasto e complicato mondo del cavaliere oscuro, con le altre storie che risultano una piacevole parentesi nel caso di Anno Due, e una digressione con elementi di potenziale confusione nel caso di Anno Tre. Il pregio di queste storie è indubbiamente quello di permettere però al lettore di viaggiare tra modi diversi di concepire Batman, sia stilisticamente che narrativamente, con una macedonia che può incontrare i gusti più disparati e stimolare l’approfondimento verso altre opere, sia inerenti al personaggio che agli autori che hanno lavorato alle storie. Sarebbe stato sicuramente funzionale in tal senso l’utilizzo di un paio di pagine finali per l’inserimento di suggerimenti di lettura: molte delle opere citate precedentemente sono infatti al momento facilmente reperibili e si inseriscono in modo armonioso con le storie del volume.

I primi anni del cavaliere oscuro presentano numerosi spunti di riflessione e lettura, con questo volume che rappresenta solo la punta di un iceberg estremamente stratificato e articolato. Alcune delle potenziali ramificazioni richiedono una conoscenza non indifferente che va costruita muovendosi passo dopo passo tra le tappe “fondamentali” nella storia editoriale del personaggio, mentre altre possono essere apprezzate con la semplice padronanza degli elementi narrativi di base, contenuti già nella prima storia di questo volume. Batman – I Primi Anni si presenta dunque come un punto di inizio non propriamente completo, ma stimolante e articolato quanto basta per poter spingere a un approfondimento del personaggio a 360 gradi, spaziando tra tutte le numerose iterazioni del personaggio fruibili oggigiorno.

