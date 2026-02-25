Semerano home
Speciale: 24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

“Fatti suggerire la tua strada…” di Massimo Semerano

25 Febbraio 2026
Massimo Semerano creò in 24 ore una bizzarra storia pulp di vendetta (e forse amore).
Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Massimo Semerano completò le sue 24 tavole con cura, raccontando una storia dal tono pulp con personaggi che lasciano intuire tutta una storia pregressa da lasciare all’immaginazione del lettore.

Fatti suggerire la tua strada dal tuo cuore e ti troverai benissimo di Massimo Semerano

Biografia

Nato a Bari nel 1964, ma bolognese d’adozione, i suoi inizi sono sulla rivista di fumetti Tempi Supplementari, su Frigidaire, e su Dolce Vita dove crea il personaggio del Dr. Cifra. Insieme a Daniele Brolli e Giuseppe Palumbo progetta la miniserie Mondo Mongo, mentre per la rivista Cyborg scrive la serie a fumetti Miracoli.
Ha pubblicato negli Stati Uniti, in Francia e Spagna.
Per Black Velvet pubblica la miniserie Rosa di Strada nel 2000. In questi anni è tra gli scrittori delle avventure “made in Italy” di Lupin III Millenium. Negli anni si è allontanato dal mondo del fumetto, ma nel 2023 Sergio Bonelli Editore ha ristampato la miniserie Fondazione Babele e nel 2024 ha visto la luce il seguito, Fondazione Babele. Wonderful World, entrambe con i disegni di Marco Nizzoli.

