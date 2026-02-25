Tarabelli home
Speciale: 24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

“Dio perduto” di Alessandro Tarabelli

25 Febbraio 2026
Può un Dio morire? Può un Dio sentirsi solo? Alessandro Tarabelli, alla 24hic del 2007 era uno dei non professionisti, e oggi lo ritroviamo regista, montatore e produttore.
Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Ripescare oggi queste storie permette anche di ripensare o di scoprire cosa è successo agli autori e soprattutto ai non-professionisti a quasi 20 anni di distanza. È stata una bella sorpresa ritrovare oggi Alessandro Tarabelli con una carriera prima nell’illustrazione e oggi nel cinema. A saperlo allora quanta strada avremmo fatto!

Dio perduto di Alessandro Tarabelli

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Galleria

Biografia

In attività dal 2001 prima come illustratore e grafico Alessandro Tarabelli si è poi cimentato nell’attività di regia, montaggio, color grading e scrittura. Dal 2015 è co-fondatore di Subwaylab, società di produzione cinematografica, insieme ad Andrea Antolini, Diego Morresi e Doriano Pela e lavora a progetti per cinema e tv (Rai3, RaiPlay, Amazon Prime Video). Col marchio Subwaylab ha firmato regie di diverse produzioni e collaborato con altri registi e produzioni in veste di montatore e aiuto regia. Tra questi: Gaspare Spontini – Celeste Amore; Circo Barrio – Storia di un circo e di un quartiere; Zonderwater; Criminali si diventa e tanti altri. Su Instagram potete seguirlo sulla pagina https://www.instagram.com/alessandrotarabelli/

Ultimi articoli