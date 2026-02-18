Home
Speciale: 24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

Gioco di ruolo – Marco Dianti

18 Febbraio 2026
di
Marco Dianti, partecipante come non professionista, portà a casa 24 tavole bizzarre e divertenti ispirate alla serie animata di Dungeons & Dragons.
Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Marco Dianti fu un altro non professionista che si mise all’opera in quel lontano 2007 e riuscì a portare a termine 24 pagine dal disegno semplice ma completa di tutto, ispirata chiaramente alla serie animata di Dungeons & Dragons del 1983 – e fosse anche solo per quello, gli vogliamo un po’ bene.

Marco, se ci leggi, fatti vivo!

Gioco di ruolo (Gioco da mariuolo) – Marco Dianti

01
02
03
04
05
06
07
09
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

