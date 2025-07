Cartoon Club & RiminiComix 2025: tutti gli ospiti e gli eventi

Comunicato Stampa

Rimini si prepara ad accogliere la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini, che tornerà dal 13 al 20 luglio: un’intera settimana dedicata a proiezioni, incontri, masterclass, laboratori, spettacoli, mostre ed eventi, con la presenza di ospiti italiani e internazionali, premi e riconoscimenti, oltre a concerti, incontri con autori, registi e case editrici.

DA MILO MANARA A SUPERMAN: LE MOSTRE DI CARTOON CLUB & RIMINICOMIX

Dal 13 luglio al 31 agosto, il Museo della Città ospiterà la mostra dedicata alle opere di Milo Manara dal titolo “Di Sogni e di Segni: Fellini e Manara”, che ripercorre l’amicizia e la collaborazione tra Milo Manara e Federico Fellini, presentando le tavole originali delle due celebri storie a fumetti, “Viaggio a Tulum” e “Viaggio di G. Mastorna detto Fernet”, nate dal loro sodalizio. Sono esposti anche manifesti illustrati per alcuni film di Fellini, illustrazioni, materiali inediti e documenti d’archivio, tra cui corrispondenze personali, bozzetti, fotografie e altri contenuti.

Grande protagonista dell’edizione 2025 è anche Superman, icona assoluta della cultura pop mondiale. Il festival, in collaborazione con Warner Bros. Discovery, dedica all’Uomo d’Acciaio un vasto progetto espositivo e performativo. A Castel Sismondo la mostra “Superman. L’uomo del domani” sarà visitabile dal 13 luglio al 17 agosto. In esposizione, albi rari, tavole originali, copertine storiche e materiali scenografici che ripercorrono 85 anni di storia editoriale, cinematografica e mediatica del celebre supereroe. In mostra anche i francobolli appena emessi da Poste San Marino in cui si ritrae l’immagine del supereroe tratta dal nuovo film diretto, scritto e co-prodotto da James Gunn.

A completare il percorso su Superman, in piazza Malatesta prende vita “Il mondo di Superman a Castel Sismondo”, un’installazione open air con sagome realistiche del personaggio, dei suoi alleati e nemici, per un’esperienza immersiva e interattiva adatta a tutta la famiglia. Dal 13 al 20 luglio, sempre in piazza Malatesta, si potrà vivere anche “Superman conquista il castello”: ogni sera, dalle 21.30 alle 24, le mura del castello si trasformeranno in un grande schermo animato da proiezioni e musica, per raccontare le imprese del supereroe più famoso del mondo in una chiave nuova e straordinaria.

In programma anche altre mostre che esplorano le sfaccettature del fumetto, come “Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione” – che attraverso tavole originali, video e un percorso dedicato agli Anime sportivi, l’esposizione racconta lo sport come metafora di impegno, passione e resilienza e – “Simona Bursi. Echi di un mondo immaginario” – in cui le opere dell’artista raccontano la sua storia nel cinema d’animazione e il suo universo grafico sospeso tra natura, bellezza e tecnologia.

PROIEZIONI E CORTOMETRAGGI ANIMATI

Sono circa 2.000 i film arrivati da tutto il mondo per partecipare alle selezioni dei vari premi dedicati ai cortometraggi. Dal 14 al 20 luglio, alle ore 21, il chiostro della chiesa di San Giuliano Martire (via San Giuliano, 16) ospita le proiezioni dei cortometraggi animati selezionati dal festival.

LA SERATA DEI PREMI

Sabato 19 luglio, nella suggestiva Corte degli Agostiniani (via Cairoli, 40), saranno consegnati i Premi alla Carriera 2025 ai due protagonisti di questa edizione: Milo Manara, celebrato per il suo stile unico e il suo contributo al fumetto d’autore, e Maurizio Forestieri, animatore, regista e fondatore dello studio Graphilm, riconosciuto per aver arricchito l’animazione italiana con innovazione, qualità e visione culturale. con inizio alle ore 21.15 e ingresso libero.

Un momento particolarmente atteso sarà la performance immersiva “Dove i sogni si fermano”, una proiezione multimediale delle opere di Milo Manara, accompagnata da musica e doppiaggio dal vivo. Sarà narrata da grandi doppiatori: Pietro Ubaldi, Fabrizio Mazzotta, Stefano Onofri, Licia Milano e Silvia Mazza.

INCONTRI E CONVERSAZIONI

Tra gli ospiti, il fumettista Sergio Algozzino

L’Arena Francesca da Rimini, in piazza Malatesta, accoglierà dal 16 al 20 luglio, un ciclo di serate dal titolo “Dialoghi e Visioni”. Ogni sera, alle ore 21, il pubblico potrà partecipare a incontri e conversazioni con autori, critici ed esperti, che approfondiranno grandi temi legati all’animazione, al fumetto e all’immaginario collettivo.

Il programma degli incontri prevede per giovedì 17 luglio, “Superman. Un mito moderno tra Nembo Kid e il Superuomo”, dialogo tra Alessandro Giovanardi e Daniele Daccò (Il Rinoceronte) per esplorare l’evoluzione dell’eroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938.

Venerdì 18 luglio sarà la volta di una serata celebrativa, “Tom & Jerry 85: più grandi che mai!”, con Federico Fiecconi in dialogo con Alessandro Giovanardi. I due studiosi ripercorreranno le gesta della celebre coppia animata creata da Hanna e Barbera nel 1940, vincitrice di 7 Oscar e protagonista di oltre otto decenni di comicità visiva.

Sabato 19 luglio toccherà a “Baffi da star: i gatti tra arte, balloon e cartoons”. Con Sabrina Foschini, Alessandro Giovanardi e il fumettista Christian Cornia, si ripercorrerà l’evoluzione iconica dei felini più amati, da Felix the Cat a Garfield, dallo Stregatto al Gattobus di Totoro.

La serata conclusiva del ciclo, domenica 20 luglio, propone l’incontro “Lo sport e il fair play nell’animazione giapponese”, insieme a Fabio Bartoli e Francesco Chiatante. Si parlerà dei valori che lo sport trasmette nei celebri anime nipponici: da Holly e Benji a Slam Dunk, da Haikyuu!!! a Jenny la tennista, fino a Yuri on Ice e Kuroko no Basket.

CULTURA POP, FUMETTI E MUSICA IN RIVA AL MARE

Dal 17 al 20 luglio, tornano le giornate più vivaci e ludiche di Cartoon Club & RiminiComix, a ingresso libero. Una vera e propria festa per tutti gli appassionati di fumetto, cosplay, videogiochi e spettacolo, e un luogo dove scoprire rarità editoriali, prime edizioni, gadget da collezione, accessori per cosplay e oggetti pop.

Nella Sedo Castelli, all’interno della Palazzina del Turismo (Piazzale Fellini, 3), sono in programma attività mattutine per bambini e tre workshop imperdibili: giovedì 17 luglio, Giulio Rincione guiderà i partecipanti in un percorso sullo storytelling per il fumetto; venerdì 18 luglio toccherà a Fabio Celoni con una lezione dedicata al disegno umoristico; sabato 19 luglio, Sergio Algozzino terrà il laboratorio “Dal soggetto al disegno”, offrendo uno sguardo completo sul processo creativo che trasforma un’idea in una tavola a fumetti.

“Fumetti on the Beach” è l’originale iniziativa che sabato 19 e domenica 20 al Bagno 26 vedrà una squadra di disegnatori disegnare in diretta sotto gli ombrelloni per i fan, mentre lo staff RiminiComix distribuirà gratuitamente fumetti e gadget.

L’intrattenimento prosegue fino a sera con lo Show & Music Stage e sul palco Italpizza Stage. Ogni sera, un programma diverso tra musica, cosplay, danza e performance live.

Gran finale domenica 20 luglio, con il Cosplay Contest e un ospite amatissimo: Giorgio Vanni, in concerto alle ore 22. Voce simbolo di generazioni di ragazzi che sono cresciuti con le sigle di Pokémon, Dragon Ball, One Piece e tante altre serie cult.

Info aggiornate, programma completo e attività collaterali sul sito ufficiale del festival: www.cartoonclub.it