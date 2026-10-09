Bao publishing presenta: Terra o Luna

Comunicato stampa BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Terra o Luna volume 1 (di 2) il nuovo graphic novel dell’autrice francese Jade Khoo (1998), senza dubbio uno dei fumetti che hanno avuto più eco in Europa quest’anno.

La storia di Othello, che vive una tragedia familiare e trova negli amici del club di ornitologia una scusa per sfuggire a un triste destino si mescola alla storia di come la Terra, sovrappopolata e inquinatissima, abbia colonizzato la Luna, rendendola coltivabile, in un modo così virtuoso da far desiderare ai lunari di non avere più a che fare con i terrestri.

Una storia in cui i destini delle persone si intrecciano ai destini dei mondi, visivamente spettacolare, disegnata con la tecnica dell’acquerello come se fosse un epico lungometraggio animato, con protagonisti memorabili e segreti che si svelano squarciando il sottilissimo velo di normalità che inganna lo sguardo del lettore.

Il secondo e ultimo volume è previsto in uscita ad un anno esatto dal primo.

L’autrice Jade Khoo è annunciata tra gli ospiti BAO della prossima edizione di Lucca Comics & Games.

Jade Khoo

Terra o luna

Numero pagine: 296, colore, formato 22x 29cm, cartonato

Prezzo: 24 euro

Uscita: ottobre 2026

ISBN: 9791256211821

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L’AUTRICE

Jade Khoo nata nel 1998 a Fontainebleau, è disegnatrice, illustratrice, fumettista, animatrice e autrice di svariati carnet di viaggio. Dopo il diploma alla scuola di Gobelins, realizza un cortometraggio animato insieme ad altre compagne e compagni di corso, dal titolo Colza. Nel 2022 pubblica il suo primo fumetto, edito dalla Casa editrice Dargaud e dal titolo Zoc. A febbraio 2026 realizza il primo volume di Terra o Luna, edito da Morgen e portato in Italia da BAO Publishing. Ha inizio una nuova fase del suo percorso da autrice: trecento pagine realizzate ad acquerello (la sua tecnica preferita) e con un’intensità visiva e narrativa sorprendente.