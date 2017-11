Anteprima: Hunters J #3 di Valeria “Tenaga” Romanazzi

“Hunters J” è una una storia di azione-avventura, con influenze steamwestern, ambientata in mondo alternativo non molto diverso dal nostro dove però la fanno da padrone strani meccanismi, mezzi a vapore, armi fuori dal comune e animali stravaganti. La protagonista è una ragazza di nome Jessie che si ritrova a dover affrontare innumerevoli problemi a causa del tatuaggio che porta sul braccio sinistro, del quale ignora il significato. La sua vita è una fuga continua alla ricerca di ogni piccolo indizio che le possa svelare di più su quel simbolo per scoprire una volta per tutte perché mezzo mondo le da la caccia e l’altra metà la vuole morta, solo perché porta quel disegno sulla pelle. Questo lungo e difficile viaggio, la aiuterà ad imparare tutto ciò che esiste al mondo fuori dalla cella dove ha sempre vissuto, in una crescita personale che si plasmerà anche grazie a tutte le persone che la aiuteranno o la ostacoleranno lungo la strada che la separa dal suo obiettivo. Ad affiancarla durante il suo viaggio ci saranno l’inseparabile cane Alexander, il mercenario Jaded, la pilota di aeronavi Chloe, il meccanico russo Yakov e la Sheridan Tenaga.

L’AUTRICE:

Valeria “Tenaga” Romanazzi, classe 1984.

Lavora come colorista per svariate testate francesi, americane e italiane e come fumettista e illustratrice free lance. È attiva nel campo dell’autoproduzione da 11 anni e pubblica ogni suo progetto sotto il marchio indipendente “Tenaga Comics”. Il significato letterale della parola “Tenaga” è “Energia”. Il termine perfetto da associare all’idea che l’autrice sempre avuto dei fumetti: energia pura. È quello che trasmettono al lettore, è quello che mette un autore in ogni tavola. Dal momento in cui un fumetto viene concepito nella testa dell’autore, fino ai commenti e le critiche che ogni singola tavola riceve, viene attivato un flusso costante e continuo di energia. Uno scambio che arricchisce tutti, in modo diverso e in quantità diverse per ognuno, ma con la medesima importanza.

Ecco che cos’è “Tenaga Comics”, è un termine che racchiude ciò che l’autrice sente, pensa e vede riguardo ai fumetti, ed allo stesso tempo… ciò che spera di trasmettere con i suoi progetti.

RICONOSCIMENTI:

“Hunters J” ha vinto il premio Gran Guinigi come miglior autoproduzione insieme agli altri fumetti presenti allo stand “Tenaga Comics” nell’edizione 2014 del Lucca comics and Games.

