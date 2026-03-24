Yano-kun’s Ordinary Days #1: un amore scolastico tra bende e cerotti

Yano è un liceale maldestro e impacciato che non può fare a meno di ferirsi in ogni situazione e tutte le mattine arriva a scuola coperto di bende, cerotti e lividi. Kyoko Yoshida, rappresentante di classe, non può fare a meno di notarlo e inizia a preoccuparsi per lui, cercando di scoprire come Yano sia capace di farsi male nei modi più strani e sconclusionati.

Tra incidenti assurdi, momenti di imbarazzo e dolci premure, Yoshida inizierà a provare qualcosa per il ragazzo che la fa così tanto preoccupare.

Yano-kun’s Ordinary Days è una commedia romantica a sfondo scolastico che, come tante altre, si serve di una gimmick, in questo caso la goffaggine di Yano, attorno a cui ruota la storia.

La condizione del co-protagonista infatti funge sia da espediente per le gag che affollano le pagine del manga, sia da dispositivo emotivo che mette in luce la vulnerabilità di Yano e l’affetto di Yoshida.

Gli “ordinary days” del titolo sono tutt’altro che normali: il dramma di Yano è quello di non poter vivere le piccole attività quotidiane da liceale senza che gli capiti qualche incidente inaspettato.

Il rapporto romantico tra i due protagonisti del manga si sviluppa attraverso questo ideale di normalità. Yoshida si impegna affinché il ragazzo che le piace possa vivere le sue giornate come chiunque altro, trasformando la semplice quotidianità scolastica in una sfida comica ma tenera, dalla lezione d’arte al riuscire a finire senza farsi male il suo pranzo.

Tamura accompagna la storia con un disegno tipico delle commedie scolastiche, con il character design di Yano semplice ma efficace, che lo rende riconoscibile grazie alla sua aria svampita e alla benda sull’occhio, e le divertenti reazioni facciali dei personaggi nei momenti comici.

Il volume si conclude infine con la comparsa un personaggio che sembra introdurre il più classico dei triangoli amorosi da commedia scolastica, per rimescolare gli equilibri tra i protagonisti.

In Giappone la serie, edita da Kodansha, conta attualmente dodici volumi pubblicati e ha già ricevuto un adattamento animato, disponibile su Crunchyroll.

Abbiamo parlato di:

Yano-kun’s Ordinary Days #1

Yui Tamura

Traduzione di Ilaria Melvi

Edizioni BD, Febbraio 2026

192 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,50€

ISBN: 9788834940242