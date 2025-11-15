Lo Spazio Bianco presenta Voices of the Wall di Paolo Ferrara e Matteo Galasso, fumetto uscito in inglese sul numero White Edition di GraffGo, rivista che raccoglie una collezione internazionale di oltre 350 artisti provenienti da tutto il mondo, che riunisce opere di graffiti, murales, illustrazioni, fotografia di strada e cultura del tatuaggio
One Shot: “Voices of the Wall” di Paolo Ferrara e Matteo Galasso
Lo Spazio Bianco presenta l'edizione italiana di un fumetto in due tavole di Paolo Ferrara e Matteo Galasso.