One Shot: “Voices of the Wall” di Paolo Ferrara e Matteo Galasso

15 Novembre 2025
Lo Spazio Bianco presenta l'edizione italiana di un fumetto in due tavole di Paolo Ferrara e Matteo Galasso.
Lo Spazio Bianco presenta Voices of the Wall di Paolo Ferrara e Matteo Galasso, fumetto uscito in inglese sul numero White Edition di GraffGo, rivista che raccoglie una collezione internazionale di oltre 350 artisti provenienti da tutto il mondo, che riunisce opere di graffiti, murales, illustrazioni, fotografia di strada e cultura del tatuaggio

Voices of the Wall

VOICES OF THE WALL ITA
VOICES OF THE WALL ITA
Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

Matteo Galasso

Matteo Galasso

(Collaboratore esterno) Nato a Torino nel 1997, frequenta prima il liceo artistico e in seguito la Scuola Internazionale di Comics (il corso triennale di Fumetto, e quello annuale di Illustrazione Digitale) per migliorare la propria tecnica e ampliare i propri orizzonti in campo artistico, e successivamente insegna Fumetto e disegno base a bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Lavora come illustratore,grafico e fumettista per aziende, enti (come “Confcommercio Terziario Donna”) e privati, nel 2024 pubblica "Cartoline dal Nepal" come disegnatore per la rivista "Internazionale", mentre nel 2025 collabora con “Antifanzine” sul numero 16/B con "1312" storia breve da lui scritta e disegnata. A ottobre 2025 pubblica una storia di 2 pagine(in collaborazione con Paolo Ferrara) sulla rivista “Graffgo Magazine”.

