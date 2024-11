Top Ten 2013 – Loris Cantarelli

LORIS CANTARELLI

Direttore editoriale del mensile Fumo di China

TOP TEN NOVITÀ

1° CLASSIFICATO

SAILOR TWAIN (MARK SIEGEL – BAO PUBLISHING)

L’impresa affascinante di riuscire a essere contemporaneamente poetico e passionale, ma anche vecchio e nuovo, nonché parlare ai lettori più e meno giovani, perfino evocativo e quasi tangibile. Salutare.

2° CLASSIFICATO

LA CASATI. LA MUSA EGOISTA (VANNA VINCI – RIZZOLI LIZARD)

Forse la miglior immagine dell’Italia moderna, genialmente folle e affascinante da far paura, per sempre vittima della grandezza del proprio passato e della continua voglia di stupire. Mediatica.

3° CLASSIFICATO

L’INTERVISTA (MANUELE FIOR – COCONINO PRESS)

Una storia di fantascienza, ma anche una coraggiosa reinvenzione della forma romanzo, che non teme di sperimentare soluzioni estetiche. Inebriante.

4° CLASSIFICATO

ANYA E IL SUO FANTASMA (VERA BROSGOL – BAO PUBLISHING)

Una storia divertente raccontata con brio, amabilmente disegnata… da far paura, rivolta tanto alle ragazze quanto a chi ama il buon fumetto e ancor più a vuol cominciare a rimanerne affascinato. Educativo.

5° CLASSIFICATO

IL LUPO DEI MARI (RIFF REB’S – KLEINER FLUG )

Come compiere la “mission: impossible” di trasportare a fumetti un romanzo di Jack London, rendendolo altrettanto appassionante dell’originale, se non di più. Superlativo.

6° CLASSIFICATO

I SOLCHI DEL DESTINO (PACO ROCA – TUNUÉ)

Nello scenario sempre dilaniante di una guerra civile, il racconto della grande storia con il sapore dell’avventura e reali vicende storiche rese in maniera avvincente. Esemplare.

7° CLASSIFICATO

IO RENÉ TARDI PRIGIONIERO DI GUERRA ALLO STALAG II B (JACQUES TARDI – COCONINO PRESS)

Un racconto della memoria ma anche l’ennesima dimostrazione della versatilità del fumetto di saper affrontare temi come la guerra e i lager, i grandi e i piccoli drammi della vita. Struggente.

8° CLASSIFICATO

LA LEGA DEGLI STRAORDINARI GENTLEMEN: BLACK DOSSIER (ALAN MOORE & KEVIN O’NEILL – BAO PUBLISHING)

L’incredibile intreccio d’infiniti riferimenti culturali (anche da trasporre in italiano) che sembrava condannato a rimanere per sempre inedito nella lingua di Dante, in cui si fatica a capire chi è più bravo nei suoi autori. Multimediale.

9° CLASSIFICATO

FREEWAY (MARK KALESNIKO – PANINI COMICS)

Una delle autobiografie (purtroppo non così numerose) che non si esauriscono nella contemplazione del proprio ombelico, ma sanno avvolgere il lettore nel racconto della propria esperienza. Catartico.

10° CLASSIFICATO

LUCREZIA E ALICE A QUEL PAESE (SILVIA ZICHE – RIZZOLI LIZARD)

Una delle più divertenti operazioni metafumettistiche dell’anno, che come nella miglior fiction riesce a parlare di sé dell’oggi attraverso metafore sempre più evidenti. Irrinunciabile.

MENZIONE STORICA – RISTAMPE

1° CLASSIFICATO

POLDINO SPACCAFERRO (PEYO – RW LINEACHIARA)

Un recupero come ce ne vorrebbero mille altri, su un fumetto umoristico e d’avventura, che parli ai ragazzi e agli adulti come un classico senza tempo. Irrinunciabile.

2° CLASSIFICATO

LA CARICA DEGLI INSETTI UMANI (OSAMU TEZUKA – HIKARI EDIZIONI)

L’inquietante modernità dello sguardo quasi da entomologo di un gigante del fumetto, talmente versatile da stupire ancora dopo decenni. Mozzafiato.

3° CLASSIFICATO

ZOT! (SCOTT McCLOUD – BAO PUBLISHING)

Un incredibile miscuglio di mainstream e indie, sense of wonder e autobiografia, nostalgia e voglia di sperimentare… tutto in un solo volume. Ammirevole.

SAGGISTICA

1° CLASSIFICATO

DALL’11 SETTEMBRE A BARACK OBAMA – LA STORIA CONTEMPORANEA A FUMETTI (LUIGI SIVIERO – NICOLA PESCE EDITORE)

Un’attenta e scrupolosa analisi di quanto il fumetto abbia sempre più scandagliato la stretta attualità, creando una fiction non avulsa dalla realtà ma che anzi aiuta a capirla. Necessario.

2° CLASSIFICATO

SCHULZ E I PEANUTS (DAVID MICHAELIS – TUNUÉ)

La biografia completa, finalmente disponibile in italiano, di un gigante della cultura popolare del Novecento, con squarci rivelatori sui Peanuts ma per certi versi tuttora misterioso. Imprescindibile.

3° CLASSIFICATO

WILL EISNER – UNA VITA PER IL FUMETTO (BOB ANDELMAN – DOUBLE SHOT)

La continua (ri)scoperta della ciclopica esistenza del più grande fumettista di sempre, arricchita di numerose interviste mai apparse al mondo, tra vicende umane e professionali una più emozionante dell’altra. Monumentale.

WEBCOMIC

1° CLASSIFICATO

ERIADAN (ERIADAN)

Un’opera di lunga esperienza che sa andare oltre la striscia e gag a sé stanti, per stupire e fare sognare, con animazioni funzionali e non invasive. Nutriente.

2° CLASSIFICATO

ODDE COMICS (DARIO ODDE)

La divertita e divertente (seppur bonaria) satira della vita dei geek, realizzata con apparente minimalismo: bilingue, con citazioni a profusione (e guest star fumettistiche). Utile.

3° CLASSIFICATO

RUSTY DOGS (EMILIANO LONGOBARDI con DISEGNATORI VARI)

Un esempio di perseveranza e rilettura del genere noir nella struttura seriale, che mostra ogni volta come poche pagine possano raccontare un mondo. Vitale.