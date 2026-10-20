Tintin: Peter Jackson ha completato sceneggiatura del sequel

20 Ottobre 2026
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Dopo l'annuncio dello scorso maggio, il regista accelera sull'atteso sequel.
Tintin

Nel corso di una intervista a Screen Rant, il regista Peter Jackson ha fornito importanti aggiornamenti sul sequel di Tintin, da lungo tempo in lavorazione, e del quale Jackson aveva annunciato lo scorso maggio a Cannes di stare scrivendo la sceneggiatura.

Il regista, nel parlare dei nuovi film facenti parte del franchise de Il Signore degli Anelli, ha confermato di avere completato lo script dell’atteso sequel, aggiungendo che sarà il prossimo film che girerà.

Il primo capitolo Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, uscito nel 2011 e diretto da Steven Spielberg con Jackson coinvolto come produttore, incassò nel mondo 373 milioni di dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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