Tintin: Peter Jackson ha completato sceneggiatura del sequel

Nel corso di una intervista a Screen Rant, il regista Peter Jackson ha fornito importanti aggiornamenti sul sequel di Tintin, da lungo tempo in lavorazione, e del quale Jackson aveva annunciato lo scorso maggio a Cannes di stare scrivendo la sceneggiatura.
Il regista, nel parlare dei nuovi film facenti parte del franchise de Il Signore degli Anelli, ha confermato di avere completato lo script dell’atteso sequel, aggiungendo che sarà il prossimo film che girerà.
Il primo capitolo Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, uscito nel 2011 e diretto da Steven Spielberg con Jackson coinvolto come produttore, incassò nel mondo 373 milioni di dollari.