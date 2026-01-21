Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Gigi Cavenago tratteggiò in maniera incredibile 24 tavole in formato A5, con una qualità tale che è ancora difficile oggi credere che questa breve storiella, che non avrebbe sfigurato accanti ai classici racconti brevi di scuola sudamericana, sia stata fatta in così poco tempo.

Terra gemella – Gigi Cavenago

Biografia

Milano, classe 1982, Gigi Cavenago frequenta la Scuola del Fumetto di Milano. Debutta nel fumetto sulla rivista Strike di Star Comics nel 2005 per passare poi nello staff della serie Jonathan Steele, sempre edita da Star Comics. Debutta in Sergio Bonelli Editore sulle pagine di Cassidy nel 2010, e in seguito viene inserito nello staff di Orfani. Per Dyland Dog disegna l’albo del trentennale Mater Dolorosa e dal 2016 ricopre il ruolo di copertinista della serie regolare sostituendo Angelo Stano, proseguendo l’incarico fino al 2021.

Per la statunitense Image Comics ha disegnato la terza miniserie di The Magic Order scritta da Mark Millar, mentre per Sergio Bonelli Editore e DC Comics ha disegnato (con Werther Dell’Edera) il team-up tra Dylan Dog e Batman.

Attualmente è in nomination per la 53ª edizione degli Annie Awards, premi assegnati ai migliori lavori artistici dell’anno tra lungometraggi, cortometraggi, serie animate, effetti speciali e videogiochi, per il design dell’episodio How Zeke Got Religion della terza stagione di Love, Death & Robots.

