Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Il non professionista Riccardo Bosoni portò a termine 23 tavole, pure se in bozza, costrendo una storia dinamica e divertente.

NB: per questa pubblicazione abbiamo scurito il tratto a matita che altrimenti sarebbe stato di difficile lettura, speriamo che si sia conservato tutto il gusto del bozzeto.

Chi trova un amico… – Riccardo Bosoni

Biografia

Riccardo non fa fumetti ma continua a bazzicare il disegno e l’arte. Si presenta così:

“Mi chiamo RICCARDO BOSONI, sono nato nel 1983, vivo e lavoro a Milano. Ho sempre amato disegnare, in particolare personaggi e storie, ma non ho mai intrapreso la carriera di fumettista/illustratore. Finito l’ITIS di Grafica, ho avuto l’opportunità di frequentare il 1^ anno della Scuola del Fumetto di Milano grazie ad una Borsa di Studio; al tempo però ero anche iscritto alla Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano e la complessità nel portare avanti entrambi gli studi mi ha portato a scegliere di proseguire il percorso universitario, con la speranza di riprendere in seguito quanto avevo lasciato indietro.

Durante gli anni dell’Università ho iniziato a collaborare con uno Studio e, non volendo rinunciare al disegno “artistico”, ho trovato modo per lavorare saltuariamente come grafico freelance sviluppando progetti per Aziende (biglietti d’auguri e agende per la soc. Virca srl) e Privati. Una volta terminato il percorso accademico sono stato totalmente assorbito dalla professione di Architetto, inizialmente come libero Professionista e negli ultimi anni presso un Ufficio Tecnico, ma non ho mai rinunciato la mia passione principale: il disegno di fumetti e di illustrazioni. Disegnare per me è come respirare, non posso farne a meno. Ogni momento è buono, ma cerco di ritagliarmi del tempo dedicato in maniera costante e strutturata, così da poter concretizzare il mio immaginario e aver modo di sperimentare stili e tecniche.

Nell’ottica di un continuo miglioramento artistico, compatibilmente con i vari impegni, partecipo con entusiasmo a Workshop e Concorsi; questo anche perché sono convinto che il confronto con altri Artisti sia davvero costruttivo e stimolante. Nonostante sia felice della mia vita, continuo a sperare che un giorno riuscirò a realizzare il mio più grande sogno e cioè quello di poter pubblicare i miei lavori e riuscire ad emozionare le persone che li leggeranno.”

Schizzi di Bosoni

Potete seguirlo sul suo canale Instagram: www.instagram.com/riccardo_bosoni/