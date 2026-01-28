Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

È affascinante ritrovare anche queste opere incomplete di giovani non professionisti che si sono messi in gioco nel 2007 con la stanchezza, l’ansia da prestazione, il caos della gente che passava per i tavoli… Non ho ritrovato contatti di Ferruccio Bellesi, ma spero che lui, come altri che ripubblicheremo, si faccia sentire e ci racconti di sé, dopo tutti questi anni.

Traghelafo di Ferruccio Bellesi