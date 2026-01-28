Bellesi home
Speciale: 24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

Traghelafo di Ferruccio Bellesi

28 Gennaio 2026
di
Dalla 24 Hour Italy Comics del 2007 a Firenze, 9 tavole di un non professionista che, tra poesia e istinto punk, ci racconta chi fosse allora.
Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

È affascinante ritrovare anche queste opere incomplete di giovani non professionisti che si sono messi in gioco nel 2007 con la stanchezza, l’ansia da prestazione, il caos della gente che passava per i tavoli… Non ho ritrovato contatti di Ferruccio Bellesi, ma spero che lui, come altri che ripubblicheremo, si faccia sentire e ci racconti di sé, dopo tutti questi anni.

Traghelafo di Ferruccio Bellesi

01
02
03
04
05
06
07
08
09

24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

